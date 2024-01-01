"Україна стала сильнішою": Володимир Зеленський привітав українців із Новим роком (відео)

Володимир Зеленський зазначив, що на початку вторгнення багато хто не вірив, що Україна протримається тиждень, однак, попри це, наша країна зустрічає 2024 рік.

Президент України Володимир Зеленський привітав громадян із Новим роком. Звернення було опубліковано на офіційному YouTube-каналі українського лідера.

На початку своєї промови Володимир Зеленський зазначив, що Україна пережила ще один рік боротьби за незалежність і на запитання про те, яким був 2023 рік для українців, можна отримати мільйони різних відповідей.

"Кожен із нас цього року боровся, працював, чекав, допомагав, жив і сподівався. По-своєму. Кожен. Але кожен знайде в цьому році що-небудь спільне для всіх українців. Головний підсумок року, головне його досягнення. Україна стала сильнішою. Українці стали сильнішими", — наголосив президент.

Володимир Зеленський нагадав, що в день початку повномасштабної війни багато хто не вірив, що Україна витримає тиждень, однак, незважаючи на це, наша країна зустрічає 2024 рік. За словами президента, це не новорічне диво і не магія, а результат щоденних зусиль кожного громадянина.

Глава держави подякував усім силам безпеки та оборони, зазначивши, що пишається кожним воїном. Президент наголосив, що поки існують українські захисники, існує Україна.

"Ви не здали жодного синьо-жовтого серця, жодного кілометра нашої свободи. Це ви. Усі наші воїни. Кожен і кожен. Хто доводить", — сказав президент.

Український лідер також висловив подяку решті українців, згадавши про важливість роботи медиків, пожежників, рятувальників, вчителів, залізничників, водіїв, зв'язківців, інженерів, волонтерів, дипломатів, бізнесменів, аграріїв, будівельників і всіх, хто сплачує податки і дає українцям робочі місця.

Володимир Зеленський окремо згадав про громадян, які зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях. Президент зазначив, що без кожного з цих людей Україна буде неповноцінною.

"І Крим, Донбас, Луганщина, Бердянськ, Мелітополь, Маріуполь. Все. Всі наші, знаєте, знаєте, вороги дійсно вас дуже сильно бояться. Не міжнародних організацій із політичними закликами, а українського духу, українських людей", — заявив Володимир Зеленський.

Крім того, президент висловив подяку союзникам Києва за надання ЗСУ Patriot, IRIS-T, HIMARS, NASAMS, HAWK, Abrams, Leopard і багатьох інших озброєнь. Він заявив, що наступного року ворог відчує лють.

Президент наголосив, що 2023 року в Україні пролунало 6 тисяч тривог, проте українці виявилися сильнішими за терор.

"Я бажаю вам, вашим родинам, близьким, усім, усім рідним, тепла і здоров'я. Тим, у кого є рідне серце, нехай живуть довго. Тим, кого втратили, нехай залишиться в серці. Коханим часу, часу побільше. Дітям виконання ваших бажань. А всім людям щастя людське. А Україні, нашій, перемоги і миру. З Новим Роком вас, українці! З Новим Роком, Україно! Слава Україні!" — сказав президент.

Нагадаємо, 31 грудня Володимир Зеленський повідомив, що підписав кілька указів про вшанування воїнів і подяки їм. Він висловив особливу подяку всім, хто зараз перебуває на фронті, захищаючи українське небо від російських ударів.

Зі свого боку головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зазначив, що 2023 рік виявився дуже складним для України, але завдяки українським солдатам і матросам, сержантам і офіцерам, а також усім громадянам, країна вистояла.