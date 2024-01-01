Мобілізація в Україні: хто зможе виїхати з країни з 1 січня

Воєнний стан в Україні продовжили до 14 лютого 2024 року, тому для всіх військовозобов'язаних чоловіків призовного віку продовжує діяти заборона на перетин державного кордону.

У період дії воєнного стану та загальної мобілізації виїжджати за кордон можуть окремі категорії громадян, список яких визначено Постановою № 57 Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України".

Категорії чоловіків, які мають право виїжджати з країни

За наявності відповідних документів виїжджати з України можуть чоловіки, молодші за 18 і старші за 60 років. Крім того таке право мають деякі категорії чоловіків призовного віку:

які мають посвідку на проживання в іншій країні та відповідну відмітку в паспорті;

зняті з військового обліку за станом здоров'я;

яким дозволено виїзд за кордон за станом здоров'я;

яким дозволено виїзд за кордон за сімейними обставинами;

яким дозволено виїзд за кордон через професійну необхідність.

Підстави для виїзду за кордон з 1 січня 2024 року

У законодавстві перелічено причини, які можуть бути підставою для виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон:

на лікування за станом здоров'я;

на навчання в іноземних ВНЗ;

за сімейними обставинами;

відрядження;

допомога ЗСУ.

За станом здоров'я на лікування можуть виїхати люди, які мають медичні документи, що підтверджують інвалідність або необхідність лікування чи реабілітації за кордоном. Разом із такою людиною може виїхати один близький родич, який має необхідний дозвіл на супровід.

За сімейними обставинами можуть виїхати військовозобов'язані чоловіки, які:

виховують самостійно щонайменше одну неповнолітню дитину;

є батьками (опікунами) дитини з інвалідністю віком до 18 років;

утримують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи;

виїжджають як супроводжуючий разом з особою з інвалідністю I або II групи (дружиною, батьками, батьками дружини, підопічним за рішенням суду).

Виїзд у відрядження за кордон дозволено таким категоріям військовозобов'язаних чоловіків:

працівники "Укрзалізниці";

авіаційний персонал (у тому числі на навчання);

водії транспортних засобів, які легально здійснюють міжнародні рейси з перевезення вантажів і пасажирів;

військові у відпустку — за наявності дозволу від військової частини;

військові, які проходять підготовку і навчання за кордоном;

співробітники дипломатичної служби;

працівники установ з догляду (медичні або соціальні працівники) як супроводжуючі особи;

члени екіпажів кораблів, якщо їх направляють для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання.

Для допомоги ЗСУ за кордон можуть виїхати:

водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі або гуманітарну допомогу;

діячі культури (артисти, ведучі, шоумени) для збору коштів і представлення країни на міжнародній сцені;

спортсмени і тренери для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах.

Які документи потрібні чоловікам для перетину кордону

Чоловіки, які мають право на виїзд із країни під час воєнного стану, повинні обов'язково мати:

паспорт громадянина України;

закордонний паспорт;

документ, що підтверджує право на виїзд (відрядження, посвідчення волонтера, дозвіл на супровід особи з інвалідністю тощо);

нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують родинні зв'язки (свідоцтва про народження, шлюб тощо);

нотаріально засвідчені копії, що підтверджують інвалідність;

медичні документи, що підтверджують необхідність лікування;

акт встановлення факту здійснення догляду за хворою або недієздатною людиною (для нього є окрема процедура отримання);

документи, що підтверджують навчання (студентам) або роботу (морякам) за кордоном.

Повний список необхідних документів відрізняється залежно від ситуації та статусу людини, яка хоче виїхати за межі України.

Нагадаємо, у ДПСУ спростували фейк, що деяких українців не пропускають на кордоні. За словами спікера прикордонного відомства Андрія Демченка, чутки про заборону на виїзд людям з інвалідністю 3-ї групи не відповідають дійсності.

Раніше юрист розповів, чи можуть 17-річні хлопці законно перетнути кордон. За словами Ростислава Кравця, прикордонники намагаються застосовувати нову норму з постановкою на військовий облік, яку Кабмін ухвалив наприкінці 2022 року.