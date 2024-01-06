В Україні посеред зими розцвіла унікальна рослина, яка входить до Червоної книги (фото)

Серед первоцвітів ця рослина вважається найбільш раннім ефемероїдом. Випадки реєстрації взимку були, але переважно в лютому.

Цвітіння пізньоцвіта анкарського, унікальної рослини з Червоної книги України, зафіксували фахівці Національного природного парку "Тузлівські лимани". У Facebook вони опублікували відповідні фото.

Подія відбулася в Бессарабії у басейні річки Кагильник недалеко від міста Татарбунари. Місцеві мешканці називають цю рослину брандушкою.

"Новорічне диво української Бессарабії під час війни", – йдеться у дописі.

Серед первоцвітів рослина вважається найбільш раннім ефемероїдом. Доволі часто випадки реєстрації взимку були, але в лютому. Одразу після зимового сонцестояння у 2023 році в цей зимовий період вона вже почала показувати свої перші листки. Наприкінці грудня 2023 року перші квіти зацвіли.

Екологи назвали основні причини загрози для рослини. Серед них – антропогенна трансформація місць, де вони ростуть, лісорозведення на степових ділянках розорювання степів, випасання худоби в зимовий період, збирання з метою продажу, викопування бульбоцибулин та надмірне рекреаційне навантаження.

Рослина зникла в території національного парку у зв’язку з протизаконним розорюванням близько 80% степових ділянок "Тузлівські лимани". Експерти мають намір відтворювати цю неймовірно дивовижну та красиву рослину у нацпарку під час війни.

Фото: Національний природний парк "Тузлівські лимани"

Пізньоцвіт анкарський в Україні

Пізньоцвіт анкарський – отруйна багаторічна рослина родини пізньоцвітових. У Червоній книзі України цей вид отримав статус "Вразливий". Квітки поодинокі, з'являються одночасно з листками у період з січня по березень. Ця невеличка трав'яниста рослина заввишки 5-15 см, бульбоцибулина обгорнута бурими оболонками.

Через територію України проходить північна межа ареалу, тут пізньоцвіт анкарський трапляється у степах Північного Причорномор'я та в Криму. Рослина зростає на Балканському півострові, Малій Азії і прилеглих до нього південно-східних регіонах Середньої і Східної Європи.

Нагадаємо, 24 грудня 2023 року у соцмережах повідомили, що у Києві знайшли рідкісного гриба. Євген Руденко розповів, що заявку на першу реєстрацію знахідки рідкісного виду Tulostoma в Україні вже подали.