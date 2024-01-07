Заступився за цивільну дружину: у Харкові чоловік влаштував бійку в ТРЦ Нікольський (відео)

Хлопцеві не сподобалося, як відвідувач торгового центру розмовляв із його дружиною, яка працює продавцем-консультантом. Охоронці центру втрутилися в бійку, але 20-річний харків'янин дістав пістолет.

У торговельному центрі "Нікольський" 6 січня 20-річний харків'янин влаштував бійку і двічі вистрілив із пістолета вгору. Про це написав у Facebook начальник Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Хлопець прийшов до ТРЦ разом із другом. Йому не сподобалося, як інший відвідувач ТРЦ розмовляв із його цивільною дружиною, яка працює продавцем-консультантом в одному з відділів. Саме там і почався конфлікт, зазначає начальник поліції.

"Він почав чіплятися, почалася бійка. Усе тривало не більше двох хвилин, у ситуацію втрутилися охоронці центру. Після бійки хлопець дістав зброю і двічі вистрілив угору", — описує він ситуацію.

Правоохоронці встановили, що стріляли зі стартового пістолета (спортивний звуковий сигнальний пістолет). Сам стрілець був у стані алкогольного сп'яніння.

Молодий чоловік затриманий, йому інкримінують хуліганство, грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства із застосуванням вогнепальної зброї. Відкрито кримінальне провадження, хлопцеві загрожує до семи років позбавлення волі.

"Хочу зазначити: в умовах воєнного стану в прифронтовому місті на такі випадки реагуємо максимально жорстко і по закону", — додав Болвінов.

Директор харківського Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта у спілкуванні з "Суспільним" уточнив, що під час бійки зі стріляниною газовим пістолетом учасники бійки дістали забої.

Медики не забирали учасників бійки, вогнепальних поранень у них немає. В одного з учасників гематома на обличчі, в іншого — на нозі.

Місцеві пабліки писали, що в ТЦ "Нікольський" військовий зачепився з чоловіком і почалася бійка. Охорона почала їх розбороняти, після чого хтось із них дістав пістолет і вистрілив у стелю.

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