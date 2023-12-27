На Закарпатті чоловіки у військовій формі побилися з цивільним, — журналіст (відео)

За попередніми даними, інцидент виник через словесний конфлікт між особами. Інформацію про те, що військові намагалися вручити повістку цивільному журналіст спростував.

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У місті Свалява, що у Закарпатській області, сталася бійка між чоловіками у військовій формі та цивільним. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

"У місті Свалява сталася бійка між військовими та цивільним", — йдеться у повідомленні.

У середу, 27 грудня, він опублікував на своїй сторінці у Telegram допис та прикріпив відео, на якому видно, як два чоловіка у військовій формі на вулиці завдають тілесних ушкоджень іншому чоловіку, який у відповідь також б'є військового.

За попередніми даними Глаголи, бійка виникла через словесний конфлікт між особами на відеозаписі.

При цьому журналіст спростував інформацію про те, що військові намагалися вручити повістку цивільному чоловіку.

Нагадаємо, 22 листопада повідомлялося, що у Львові нібито працівники ТЦК силоміць заштовхали чоловіка в бус і вибили з рук телефон у жінки. Відомо, що інцидент стався ввечері 21 листопада на вул. Гавришкевича. У чоловіка з жінкою виник конфлікт із п’ятьма чоловіками у військовій формі.

9 листопада у Львові мешканці зняли на відео, як люди у військовій формі насильно заштовхнули чоловіка в бус. В обласному ТЦК та СП підтвердили, що інцидент стався за участі працівників військкомату й зазначили, що проводиться службова перевірка.