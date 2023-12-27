На Закарпатье мужчины в военной форме подрались с гражданским, — журналист (видео)

По предварительным данным, инцидент возник из-за словесного конфликта между лицами. Информацию о том, что военные пытались вручить повестку гражданскому журналист опроверг.

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В городе Свалява, что в Закарпатской области, произошла драка между мужчинами в военной форме и гражданским. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

"В городе Свалява произошла драка между военными и гражданским", — говорится в сообщении.

В среду, 27 декабря, он опубликовал на своей странице в Telegram сообщение и прикрепил видео, на котором видно, как два человека в военной форме на улице наносят телесные повреждения другому мужчине, который в ответ также бьет военного.

По предварительным данным Глаголы, драка возникла из-за словесного конфликта между лицами на видеозаписи.

При этом журналист опроверг информацию о том, что военные пытались вручить повестку гражданскому мужчине.

Напомним, 22 ноября сообщалось, что во Львове якобы работники ТЦК силой затолкали мужчину в бус и выбили из рук телефон у женщины. Известно, что инцидент произошел вечером 21 ноября на ул. Гавришкевича. У мужчины с женщиной возник конфликт с пятью мужчинами в военной форме.

9 ноября во Львове жители сняли на видео, как люди в военной форме насильно затолкали мужчину в бус. В областном ТЦК и СП подтвердили, что инцидент произошел при участии работников военкомата и отметили, что проводится служебная проверка.