Бійка у Києві за участі нардепів Дмитрука та Куницького: ОГП відкрив кримінальні справи

В Офісі генпрокурора заявили, що підозрюють Олександра Куницького та Артема Дмитрука в умисних тілесних ушкодженнях середньої тяжкості, а також хуліганстві.

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Генпрокурор Андрій Костін зареєстрував кримінальні провадження через бійку за участі нардепів Олександра Куницького (член фракції "Слуга народу") і Артема Дмитрука (виключений з фракції "Слуга народу"). Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора, передає "Українська правда".

"За фактом інциденту, який стався між народними депутатами та громадянином 5 жовтня у центрі Києва, генеральний прокурор зареєстрував кримінальні провадження", – йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора додають, що правова кваліфікація – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, а також хуліганство.

"Тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинені групою осіб", – зазначають у пресслужбі.

Кримінальні провадження об’єднані, а досудове розслідування доручили Головному слідчому управлінню ДБР.

Нардепи Дмитрук і Куницький напали на людину: що відомо

Вчора, 5 жовтня, стало відомо, що в Києві двоє нардепів побили чоловіка. Потерпілий викликав поліцію. За свідченнями постраждалого, він перебував на вулиці, коли депутати Артем Дмитрук, якого 16 листопада 2021 року виключили з фракції "Слуга народу", і чинний член фракції "Слуга народу" Олександр Куницький почали його знімати. Хлопця це обурило і він підійшов з'ясувати причину знімання. Далі стався конфлікт і депутат Дмитрук вдарив потерпілого.

"Я стояв на вулиці, Дмитрук і Куницький почали мене знімати. Почали мене штовхати, говорити всяку гидоту на телефон, що я там щось виконую або десь працюю. Почалася бійка. Вони мене почали бити", — розповів потерпілий.

Він додав, що Куницький повалив його на землю, а Дмитрук почав бити кулаками по обличчю.

Що про інцидент кажуть нардепи

Згодом у соціальних мережах опублікували відео нападу народних депутатів України Артема Дмитрука та Олександра Куницького на чоловіка в Києві.

На кадрах можна побачити, як народні обранці зустріли потерпілого на парковці. Вони затиснули його в кут і після нетривалої бесіди повалили на землю та почали бити. Потім їх розборонив охоронець.

Народний депутат Артем Дмитрук озвучив деталі конфлікту в Києві. За його словами, чоловік, який заявляє про своє побиття, є співробітником шахрайського "кол-центру" та в процесі сутички вкрав телефон й дістав ніж.

За словами Дмитрука, чоловік завдав йому удар однією рукою, а іншою забрав телефон у нардепа Олександра Куницького.

"На цьому відео ви можете побачити як людина з шахрайського кол-центру завдає удар мені однією рукою, а іншою забирає телефон в Олександра Куницького і намагається втекти з ним", – йдеться у повідомленні.

Артем Дмитрук наголошує, що намагався зупинити "цього персонажа, який фактично вкрав телефон".

На кадрах, котрі раніше публікував й Олександр Куницький, видно, що між Куницьким і потерпілим відбувається словесний конфлікт. Перший каже, що він народний депутат.

"Ага, народний депутат", — відповідає хлопець, вириває телефон, який його знімає, і тікає.

Нагадаємо, що 28 серпня, в Одесі напали на нардепа Артема Дмитрука. Він приїхав до одного з бізнес-центрів, щоб перевірити інформацію про роботу шахрайського колцентру. Уже в офісі один зі співробітників завдав ударів Дмитруку. Нардеп сам викликав правоохоронців, щоб зафіксувати інцидент, однак від госпіталізації до лікарні відмовився.