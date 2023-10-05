"Чоловік дістав ніж": нардеп Дмитрук розповів нові деталі побиття людини у Києві (відео)

Парламентар Артем Дмитрук зазначив, що намагався зупинити хлопця, який нібито є працівником незаконного кол-центру, адже другий наніс "удар рукою", "фактично вкрав телефон" та "дістав ніж" в ході сутички.

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Народний депутат Артем Дмитрук озвучив деталі конфлікту в Києві. За його словами, чоловік, який заявляє про своє побиття, є співробітником шахрайського "кол-центру" та в ході сутички вкрав телефон й дістав ніж. Про це нардеп написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Дмитрука, чоловік наніс йому удар однією рукою, а іншою забрав телефон у нардепа Олександра Куницького.

"На цьому відео ви можете побачити як людина з шахрайського кол-центру наносить удар мені однією рукою, а іншою забирає телефон в Олександра Куницького і намагається втекти з ним", – йдеться у повідомленні.

Артем Дмитрук наголошує, що намагався зупинити "цього персонажа, який фактично вкрав телефон".

Окрім того, нардеп розповів, що хлопець, який нібито є працівником незаконного кол-центру, в ході сутички дістав ніж, таким чиним "загрожуючи життю йому та колезі" Олександру Куницькому.

Нардепи Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва

"Шахрай з "кол-центра" намагався втікати й наносив удари по мені не зважаючи на те, що ми попередили його про те, що він порушив закон та ми чекаємо поліцію", – додає депутат.

За його словами, приїхавши на виклик, поліція вилучила ніж у чоловіка та склала заяви щодо події.

На кадрах, котрі раніше публікував й Олександр Куницький, видно, що між Куницьким і потерпілим відбувається словесний конфлікт. Перший каже, що він народний депутат.

"Ага, народний депутат", — відповідає хлопець, вириває телефон, який його знімає, і тікає.

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5 вересня стало відомо, що в Києві двоє нардепів побили чоловіка. Потерпілий викликав поліцію. За свідченнями потерпілого, він перебував на вулиці, коли один із депутатів — Артем Дмитрук, якого 16 листопада 2021 року виключили з фракції "Слуга народу", і чинний член фракції "Слуга народу" Олександр Куницький почали його знімати. Хлопця це обурило і він підійшов з'ясувати причину знімання. Далі стався конфлікт і депутат Дмитрук вдарив потерпілого.

"Я стояв на вулиці, Дмитрук і Куницький почали мене знімати. Почали мене штовхати, говорити всяку гидоту на телефон, що я там щось виконую або десь працюю. Почалася бійка. Вони мене почали бити", — розповів потерпілий.

Він додав, що Куницький повалив його на землю, а Дмитрук почав бити кулаками по обличчю.

Згодом у соціальних мережах опублікували відео нападу народних депутатів України Артема Дмитрука та Олександра Куницького на чоловіка в Києві.

На кадрах можна побачити, як народні обранці зустріли потерпілого на парковці. Вони затиснули його в кут і після нетривалої бесіди повалили на землю та почали бити. Потім їх розборонив охоронець.

Нагадаємо, раніше Артем Дмитрук вже розповідав у коментарі Новости.LIVE, що хлопець нібито є працівником незаконного кол-центру, який заважав їм пройти вулицею.

"Ми з Олександром Куницьким прибули до бізнес-центру "Протасов" для перевірки роботи шахрайського кол-центру. Прибувши на місце, ми побачили, як близько 50 осіб тікають із цього шахрайського кол-центру. Після цього ми почали йти далі вулицею, де був спеціально виставлений молодий чоловік, якого ви бачили на відео", — сказав він.