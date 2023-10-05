"Мужчина достал нож": нардеп Дмитрук рассказал новые детали избиения человека в Киеве (видео)

Парламентарий Артем Дмитрук отметил, что пытался остановить парня, который якобы является работником незаконного колл-центра, ведь второй нанес "удар рукой", "фактически украл телефон" и "достал нож" в ходе схватки.

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Народный депутат Артем Дмитрук озвучил детали конфликта в Киеве. По его словам, мужчина, который заявляет о своем избиении, является сотрудником мошеннического "колл-центра" и в ходе стычки украл телефон и достал нож. Об этом нардеп написал в своем Telegram-канале.

По словам Дмитрука, мужчина нанес ему удар одной рукой, а другой забрал телефон у нардепа Александра Куницкого.

"На этом видео вы можете увидеть как человек из мошеннического колл-центра наносит удар мне одной рукой, а другой забирает телефон у Александра Куницкого и пытается убежать с ним", — говорится в сообщении.

Артем Дмитрук отмечает, что пытался остановить "этого персонажа, который фактически украл телефон".

Кроме того, нардеп рассказал, что парень, который якобы является работником незаконного колл-центра, в ходе схватки достал нож, таким образом "угрожая жизни ему и коллеге" Александру Куницкому.

Нардепы Дмитрук и Куницкий избили парня в центре Киева

"Мошенник из "колл-центра" пытался убегать и наносил удары по мне несмотря на то, что мы предупредили его о том, что он нарушил закон и мы ждем полицию", — добавляет депутат.

По его словам, приехав на вызов, полиция изъяла нож у мужчины и составила заявления о происшествии.

На кадрах, которые ранее публиковал и Александр Куницкий, видно, что между Куницким и потерпевшим происходит словесный конфликт. Первый говорит, что он народный депутат.

"Ага, народный депутат", — отвечает парень, вырывает телефон, который его снимает, и убегает.

Нардепы Дмитрук и Куницкий напали на человека: что известно

5 сентября стало известно, что в Киеве двое нардепов избили мужчину. Пострадавший вызвал полицию. По показаниям потерпевшего, он находился на улице, когда один из депутатов — Артем Дмитрук, которого 16 ноября 2021 года исключили из фракции "Слуга народа", и действующий член фракции "Слуга народа" Александр Куницкий начали его снимать. Парня это возмутило и он подошел выяснить причину съема. Далее произошел конфликт и депутат Дмитрук ударил потерпевшего.

"Я стоял на улице, Дмитрук и Куницкий начали меня снимать. Начали меня толкать, говорить всякую гадость на телефон, что я там что-то выполняю или где-то работаю. Началась драка. Они меня начали бить", — рассказал пострадавший.

Он добавил, что Куницкий повалил его на землю, а Дмитрук начал бить кулаками по лицу.

Впоследствии в социальных сетях опубликовали видео нападения народных депутатов Украины Артема Дмитрука и Александра Куницкого на мужчину в Киеве.

На кадрах можно увидеть, как народные избранники встретили потерпевшего на парковке. Они зажали его в угол и после непродолжительной беседы повалили на землю и начали избивать. Затем их разнял охранник.

Напомним, ранее Артем Дмитрук уже рассказывал в комментарии Новости.LIVE, что парень якобы является работником незаконного колл-центра, который мешал им пройти по улице.

"Мы с Александром Куницким прибыли в бизнес-центр "Протасов" для проверки работы мошеннического колл-центра. Прибыв на место, мы увидели, как около 50 человек убегают из этого мошеннического колл-центра. После этого мы начали идти дальше по улице, где был специально выставлен молодой человек, которого вы видели на видео", — сказал он.