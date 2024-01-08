"Бруд і гниль": Аліна Михайлова різко відповіла на жарт про "багатих вдів" в Україні (відео)

За словами нареченої загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла, коміки, які жартують про українок, котрі втратили близьких на фронті, "плюють в обличчя" тисячам українських вдів, осиротілих дітей та матерів. Авторка невдалої фрази попросила вибачення за сказане і зазначила, що її неправильно зрозуміли.

Українська парамедикиня Аліна Михайлова обурилася жартом про вдів, який озвучила учасниця YouTube-проєкту "Алкоміки" Вікторія Таран. Жарт було опубліковано в Instagram-акаунті резидентів "Столичного стендапу".

У своєму Instagram-акаунті Михайлова опублікувала фрагмент шоу, у якому Таран ставить запитання співрозмовниці: "Знаєш, як називають щасливих жінок із грошима?" — "Вдови". На фоні чути оплески, а співрозмовниця гумористки у відповідь похитала головою.

Михайлова, коментуючи жарт, зазначила, що коміки "плюнули в обличчя" всім, хто втратив близьких на війні.

"Ви і ваші "телиці" — бруд і гниль, яка має отримати абсолютний кенселінг у суспільстві, а ще й до цього — розбиті е**шатні. Зі своїми вибаченнями ви можете взятися за руки і піти на**й. А тисячам українських вдів, осиротілих дітей і матерів ви сьогодні плюнули в обличчя", — заявила Малина Михайлова.

Згодом відео виступу Таран було видалено зі сторінки "Столичного стендапу". Представники проєкту попросили вибачення, зазначивши, що не врахували можливий контекст про дружин військових і визнавши, що жарт був жахливим і неприйнятним. Команда проєкту також опублікувала відео з вибаченнями Таран.

Таран також висловила свої вибачення: "Я точно не хотіла насміхатися над жінками, які втратили своїх чоловіків. Він не стосувався нікого з тих жінок, які мають чоловіків-воїнів. Дівчата, я добряче вибачаюся у вас. Жарт був невдалим і в реаліях війни його не можна було публікувати. Тому що він зачіпає почуття кожної з вас. Надалі буду відповідальніше ставитися до матеріалу, який я пишу".

"Я точно не хотіла насміхатися над жінками, які втратили своїх чоловіків, — заявила гумористка. — Жарт був невдалим і в реаліях війни його не можна було публікувати. Тому що він зачіпає почуття кожної з вас. Надалі буду відповідальніше ставитися до матеріалу, який я пишу".

Аліна Михайлова — парамедикиня, наречена Героя України Дмитра Коцюбайла (позивний Да Вінчі). У березні 2023 року український захисник загинув під Бахмутом Донецької області.

Нагадаємо, українську артистку, актрису театру "Чорний квадрат" і резидента студії "Квартал 95" Ірину Гатун внесли на "Миротворець". У новорічну ніч "Квартал 95" показав номер, у якому російськомовна дівчина, яку зіграла Гатун, переїжджає з міста Скадовськ на Закарпаття. За сюжетом вона намагається перейти на українську мову, але робить багато помилок. Гумор побудований на каламбурах, які виходять через поєднання російських та українських слів. Одним із таких каламбурів була фраза, що дівчина "сі Скадовська". На виступ звернув увагу мер самого Скадовська в Херсонській області Олександр Яковлєв. Градоначальник підкреслив, що місто досі перебуває під окупацією ЗС РФ, і замість жартів його жителі потребують підтримки.