Поліцію викликала донька: у Польщі трагічно загинула 46-річна українка

Жінку в непритомному стані у ванній виявила її донька. Врятувати українку не вдалося.

У Польщі в місті Освенцім у ванній кімнаті без ознак життя знайшли 46-річну громадянку україни. Жінка отруїлася чадним газом. Про це пише польське видання wrzuc.info.

Інцидент стався о 18:20 7 січня в Освенцимі в малопольському воєводстві. До поліції зателефонувала донька загиблої і повідомила, що знайшла непритомною свою матір у ванній кімнаті.

На місце події прибули правоохоронці. Жінку врятувати не вдалося. Видимих ознак насильницької смерті на тілі померлої правоохоронці не виявили, але запідозрили, що вона могла отруїтися чадним газом від котла, який стояв у ванній кімнаті, тому викликали на місце події фахівців.

Перевірка підтвердила припущення про підвищений рівень чадного газу в оселі українців.

Поки що правоохоронці офіційну причину смерті українки не називали, оскільки і досі тривають слідчі дії. Кажуть, що 46-річна українка стала першою жертвою чадного газу у Малопольському воєводстві у 2024 році.

Нагадаємо, що українець потрощив 11 припаркованих автомобілів. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Раніше повідомлоялося, що у Польщі водій трамваю закликав бити громадян України. Він поскаржився, що у Вроцлаві зараз занадто багато українців.