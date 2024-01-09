У Києві знову прорвало водогін: частину району перекрили через затоплення (відео)

Після прориву співробітники комунальних служб обробляють проїжджу частину протиожеледними матеріалами. Обмеження на проїзд транспорту діють на ділянці від вулиці Волоської до Межигірської.

У вівторок, 9 січня, у Києві на вулиці Оболонській сталася аварія на водопроводі. Унаслідок інциденту проїзд було перекрито. Про це повідомила КМДА в Telegram.

Згідно з даними місцевих органів влади, наразі на місці події працюють дорожні служби та фахівці від "Київводоканалу".

Перекриття руху поширюється на ділянку від вулиці Волоської до вулиці Межигірської.

Зараз робітники "Київавтодору" обробляють вулицю протиожеледними матеріалами.

Нагадаємо, що в понеділок, 8 січня, у Святошинському районі Києва сталася аварія на водопроводі й затопило вулицю. Жителі столичного масиву Борщагівка писали, що вулицю нібито затопили нечистоти, а очікувані морози до мінус 13 градусів лякали ожеледицею.

Однак у Київській міській державній адміністрації (КМДА) цю інформацію спростували. І уточнили, що аварія сталася на бульварі Жюля Верна.

"Наголошуємо, що стався витік саме холодної води. Просимо медіа та блогерів не маніпулювати та не розповсюджувати неправдиву інформацію, втягуючись у брудні атаки на міську владу та комунальні служби, які за нинішніх умов роблять усе, щоб забезпечити життєдіяльність столиці", — наголосили в КМДА.