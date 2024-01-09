Українська Вікіпедія назвала десятку найпопулярніших статей 2023 року (інфографіка)

Традиційно високе місце в рейтингу посіла стаття про українську мову, а розповідь про абетку вперше потрапила до десятки найпопулярніших.

Громадська організація "Вікімедіа Україна" проаналізувала статистику українського розділу найбільшої онлайн-енциклопедії та визначила найпопулярніші статті 2023 року. Ці дані організація оприлюднила на власному сайті.

"Рейтинг найпопулярніших статей Вікіпедії значною мірою відображає інтереси та переживання українського суспільства. Одразу зазначу, що третина з топ 50 стосується російсько-української війни. Серед новинок 2023 року приблизно по пів мільйона переглядів отримали статті про ChatGPT та 3-тю окрему штурмову бригаду. З найбільших спадів у рейтингу — стаття про Олексія Арестовича", — коментує Микола Козленко, заступник голови Правління ГО "Вікімедіа Україна" та адміністратор українського розділу Вікіпедії.

Найпопулярнішою стала стаття про Україну, яку протягом 2023 року користувачі переглянули 1,6 мільйона разів. Друге місце посідає стаття "Російське вторгнення в Україну (з 2022)", яка має понад 1,3 мільйона переглядів. Трійку лідерів замикає стаття про українського поета Тараса Шевченка. Крім того, до топ 10 традиційно ввійшла стаття про українську мову, а стаття про українську абетку вперше потрапила до десятки найпопулярніших.

Фото: Скріншот

Серед сучасників до топ 10 ввійшли статті про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, президента України Володимира Зеленського та начальника ГУР Міністерства оборони Кирила Буданова. Багато переглядів дістали статті про загиблих командира 1-ї ОМБ "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла та міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Також українці цікавилися Володимиром Путіним та Євгеном Пригожиним.

З історичних постатей найпопулярнішими виявилися Тарас Шевченко, Леся Українка, Степан Бандера, Іван Франко та ін. Також українці багато читали про різні історичні події — Другу і Першу світові війни, Київську Русь, Волинську трагедію та Голодомор в Україні (1932-1933).

Фото: Скріншот

З географічного погляду цікавилися не тільки країнами — Україною, Ізраїлем, Росією, Великою Британією, Польщею, Німеччиною та Сектором Гази. Запити стосувалися й міст — Києва, Бахмута, Львова.

Серед статей культурної тематики поширення набули статті про Гімн України, мультфільм "Мавка. Лісова пісня", список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb тощо.

Фото: Скріншот

У 2023 році стали досить популярними статті воєнної тематики. Насамперед це стосувалося матеріалів, повʼязаних із захистом України від російської агресії: Збройні сили України, 3-тя окрема штурмова бригада, 47-ма окрема механізована бригада, російсько-українська війна (з 2014 року).

Раніше Фокус розповідав, що чат-боти на основі штучного інтелекту ще не доросли до Вікіпедії. Вони занадто "галюцинують" і брешуть.