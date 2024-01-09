Перша ніч у бомбосховищі: подружжя нардепів Шкрум та Наталуха стали батьками (фото)

За словами породіллі, донька Лук'яна з’явлася на світ раніше очікуваного терміну та понеділок, 8 січня, провела в укритті.

Народна депутатка від ВО "Батьківщина" Альона Шкрум та член депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Дмитро Наталуха стали батьками вперше. Про це породілля повідомила у Facebook.

За словами нардепки, у подружжя народилася донька, яку назвали Лук'яною.

"Люба Лу, дякую тобі, що ти обрала мене, нас з Дмитром, та Україну, як пункт своєї появи у цей світ. Обрала ти ой який непростий час). Ти точно не шукаєш легкої та звичайної долі. Але сподіваюсь, вона буде дуже-дуже щасливою. Ти вже стільки мене навчила, що не віриться, як це можливо, і яка я була дивна, що так багато часу втратила на переживання і думки про неважливі речі", — написала Шкрум.

Депутати Шкрум і Наталуха вперше стали батьками/ Фото: Facebook Альона Шкрум

Народна депутатка уточнила, що дитина з’явлася на світ раніше очікуваного терміну.

"Ми очікували тебе лише в кінці січня. Змусила ти нас вже дуже понервувати, але, ну що ж, значить: тобі дуже хотілось зʼявитися тут, на ззовні, скоріше", — йдеться у повідомленні.

Депутати Шкрум і Наталуха вперше стали батьками/ Фото: Facebook Альона Шкрум

Крім того, як зазначає Шкрум, першу свою ніч у понеділок, 8 січня, новонароджена донька нардепів провела в укритті.

"Перша твоя ніч у бомбосховищі — була вчора, ти її успішно та спокійненько проспала). Вітаю тебе! Колись буду тобі це розказувати; ти, звісно, не будеш мене особливо слухати, бо тобі це буде не цікаво і не зрозуміло, але я буду розказувати знову і знову). Привіт всім — від Лукʼяни Дмитрівни Наталухи) Наш Лучік", — додає породілля.

Депутати Шкрум і Наталуха вперше стали батьками/ Фото: Facebook Альона Шкрум

Альона Шкрум та Дмитро Наталуха: що відомо

Альона Шкрум у 2014 році була кандидаткою у нардепи від партії "Батьківщина" (№5 у списку), потрапила до прохідного списку за відкритим конкурсом, як учасник ініціативи "Професійний уряд".

У 2019 — кандидатка у народні депутати України за списком партії "Батьківщина" (№22 у списку). З липня 2020 — член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Дмитро Наталуха — у 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Слуга народу" (№14 у списку як безпартійний). Член однойменної фракції. Голова комітету з питань економічного розвитку.

Шкрум і Наталуха одружилися 6 вересня 2015 року. Пара разом навчалася в Кембриджі (США).

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