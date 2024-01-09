Морози в Україні ослабнуть: синоптики розповіли, коли потеплішає

За даними синоптиків, найближчим часом температура повітря триматиметься на рівні мінусових значень, але вже не буде такою низькою, як останніми днями.

Найсильніший мороз в Україні вже минув. Найближчими днями температура повітря в більшості областей підвищиться. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, 12, 13 і 14 січня температура повітря триматиметься на рівні мінусових значень, але не буде такою низькою, як останніми днями. А вже 14 і 15 січня очікується потепління.

У середу, 10 січня, температура повітря вдень становитиме -5...0 градусів. Вітер буде північно-західним, поривчастим і неприємним. Суттєвих опадів не очікується, але слід бути обережними на дорогах через ожеледицю.

У Києві цього дня істотних опадів не очікується. Температура повітря вдень буде -2...0 градусів, а вночі — - -7...-5 градусів.

У четвер, 11 січня, очікується сніг і мокрий сніг. Температура повітря становитиме від -2 до +3 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 10 січня

Згідно з даними Укргідрометцентру, по всій Україні 10 січня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями невеликий сніг. На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-західний, західний 7 — 12 метрів на секунду.

Температура вночі становитиме -6...-11 градусів, у східних, більшості центральних областей, у Карпатах і Прикарпатті -12...-17; удень -1...-6, на Закарпатті та подекуди в Криму 0...+2.

У Києві та столичному регіоні очікується хмарна погода з проясненнями, місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний 7 — 12 метрів на секунду.

Погода в Україні 10 січня Фото: Укргідрометцентр

Температура по області вночі становитиме -6...-11 градусів, удень -1...-6; у Києві вночі -8...-10 градусів, удень -2...-4.

Прогноз погоди в обласних центрах

Київ -2...-4

Ужгород 0...+2

Львів -2...-4

Івано-Франківськ -2...-4

Тернопіль -2...-4

Чернівці -2...-4

Хмельницький -2...-4

Луцьк -2...-4

Рівне -2...-4

Житомир -2...-4

Вінниця -2...-4

Одеса -1...-3

Миколаїв -1...-3

Херсон -1...-3

Сімферополь 0...+2

Кропивницький -2...-4

Черкаси -2...-4

Чернігів -2...-4

Суми -2...-4

Полтава -2...-4

Дніпро -2...-4

Запоріжжя -1...-3

Донецьк -2...-4

Луганськ -1...-3

Харків -3...-5

У Києві 20 грудня було зафіксовано температурний рекорд у +10,6 градуса. Таке значення на 1,5 градуса перевищило рекордну норму 1982 року.