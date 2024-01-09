Морози в Україні ослабнуть: синоптики розповіли, коли потеплішає
За даними синоптиків, найближчим часом температура повітря триматиметься на рівні мінусових значень, але вже не буде такою низькою, як останніми днями.
Найсильніший мороз в Україні вже минув. Найближчими днями температура повітря в більшості областей підвищиться. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, 12, 13 і 14 січня температура повітря триматиметься на рівні мінусових значень, але не буде такою низькою, як останніми днями. А вже 14 і 15 січня очікується потепління.
У середу, 10 січня, температура повітря вдень становитиме -5...0 градусів. Вітер буде північно-західним, поривчастим і неприємним. Суттєвих опадів не очікується, але слід бути обережними на дорогах через ожеледицю.
У Києві цього дня істотних опадів не очікується. Температура повітря вдень буде -2...0 градусів, а вночі — - -7...-5 градусів.
У четвер, 11 січня, очікується сніг і мокрий сніг. Температура повітря становитиме від -2 до +3 градусів.
Прогноз погоди в Україні на 10 січня
Згідно з даними Укргідрометцентру, по всій Україні 10 січня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями невеликий сніг. На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-західний, західний 7 — 12 метрів на секунду.
Температура вночі становитиме -6...-11 градусів, у східних, більшості центральних областей, у Карпатах і Прикарпатті -12...-17; удень -1...-6, на Закарпатті та подекуди в Криму 0...+2.
У Києві та столичному регіоні очікується хмарна погода з проясненнями, місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний 7 — 12 метрів на секунду.
Температура по області вночі становитиме -6...-11 градусів, удень -1...-6; у Києві вночі -8...-10 градусів, удень -2...-4.
Прогноз погоди в обласних центрах
- Київ -2...-4
- Ужгород 0...+2
- Львів -2...-4
- Івано-Франківськ -2...-4
- Тернопіль -2...-4
- Чернівці -2...-4
- Хмельницький -2...-4
- Луцьк -2...-4
- Рівне -2...-4
- Житомир -2...-4
- Вінниця -2...-4
- Одеса -1...-3
- Миколаїв -1...-3
- Херсон -1...-3
- Сімферополь 0...+2
- Кропивницький -2...-4
- Черкаси -2...-4
- Чернігів -2...-4
- Суми -2...-4
- Полтава -2...-4
- Дніпро -2...-4
- Запоріжжя -1...-3
- Донецьк -2...-4
- Луганськ -1...-3
- Харків -3...-5
У Києві 20 грудня було зафіксовано температурний рекорд у +10,6 градуса. Таке значення на 1,5 градуса перевищило рекордну норму 1982 року.