Сергія Параджанова реабілітовано: з режисера зняли звинувачення 50-річної давнини

На підтримку розгляду справи Параджанова виступали Офіс президента України та українські правозахисники, зокрема Українська Гельсінська спілка з прав людини.

Національна комісія з реабілітації за поданням Українського інституту національної пам'яті реабілітувала українського режисера вірменського походження Сергія Параджанова. Про це повідомив голова інституту Антон Дробович.

"Маємо дійсно історичну новину — Сергія Параджанова реабілітовано! Пів століття пройшло з часу судилища над ним, але тепер і в юридичному плані справедливість торжествує. Приємно писати про це у столітній ювілей з дня народження ключового автора українського поетичного кіно", — проінформував він.

Зазначається, що Національна комісія з реабілітації реабілітувала кінорежисера на своєму останньому у 2023 році засіданні.

"На підтримку розгляду справи виступали Офіс президента України та українські правозахисники, зокрема Українська Гельсінська спілка з прав людини — УГСПЛ за що їм повага", — зазначив Антон Дробович.

За що судили Параджанова

У 1965—1968 роках Сергій Параджанов разом з іншими діячами української науки та культури, протестував проти масових політичних арештів в Україні і виступав за проведення відкритих судових процесів. 30 червня 1966 Компартія України схвалила постанову "про серйозні недоліки в організації виробництва кінофільмів на Київській кіностудії ім. О. Довженка", серед яких опинилися і сценарії Параджанова. Зазнавши переслідувань, він був змушений виїхати до Вірменії.

1971 року повернувся до Києва. 17 березня 1973 року був заарештований за обвинуваченнями в гомосексуальності, "за спекуляцію", і "за український націоналізм". 25 квітня 1974 року Параджанову дали п'ять років колонії суворого режиму.

Сергій Параджанов

В одній з колоній Параджанов відкрив школу живопису. Перебуваючи у в'язниці, режисер рідко отримував листи від численних друзів, приятелів і учнів. Зате регулярно приходили міжнародні депеші від Ф. Фелліні. "Хвилююся за твою долю, ти ж велика людина, тримайся", — йшлося в повідомленні.

Одного разу Параджанов надіслав телеграму: "Москва. Кремль. Косигіну. Оскільки я — єдиний безробітний кінорежисер у Радянському Союзі, наполегливо прошу відпустити мене в голому вигляді через радянсько-іранський кордон, може, стану родоначальником в іранському кіно. Параджанов".

Був звільнений 30 грудня 1977 року. Через заборону жити в Україні, оселився в Тбілісі. Сьогодні, 9 січня, Сергію Параджанову виповнилося б 100 років.

Нагадаємо, що 28 вересня 2021 року у Києві помер єдиний син Сергія Параджанова — Сурен. Йому було 63 роки. Сурен Параджанов довгий час жив у Києві зі своєю матір'ю. Дружина режисера Світлана Щербатюк-Параджанова померла на 82-му році життя влітку 2020 року.