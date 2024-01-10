У Києві знайшли мертвими ексзаступницю генпрокурора Колінько та її доньку, — ЗМІ

За даними джерел, поліцію викликали сусіди, адже напередодні в їхньому житлі стала протікати вода, а власники не відкривали. Правоохоронці виламали двері та виявили тіло посадовиці, а у квартирі поруч знайшли мертвою її доньку.

У власній оселі у столиці знайшли мертвою колишню заступницю генерального прокурора України Ольгу Колінько. Крім того, у сусідній квартирі виявили тіло її доньки Ярослави. Про це у середу, 10 січня, повідомили ZN.UA джерела у правоохоронних органах.

За інформацією джерел, поліцію та працівників ЖЕКу викликали сусіди через те, що напередодні по стояку почала текти вода, а власники не відчиняли. Правоохоронці, як зазначили у ЗМІ, виламали двері житла та знайшли тіло Колінько.

Окрім того, джерела у правоохоронних органах інформують, що у сусідній квартирі, яка належала родині Колінько, виявили мертвою доньку ексзаступниці генпрокурора України.

У медіа додали, що наразі на місці інциденту працює слідчо-оперативна група та експерти, котрі займаються з’ясуванням обставини смерті жінок.

Також у видані зазначили, що 71-річна Колінько уже багато років хворіла та не виходила на вулицю, тому за нею доглядала донька.

Ольга Колінько: що відомо

Ольга Колінько двічі була заступницею генерального прокурора України — з 1993 по 2000 і з 2003 по 2005 роки.

У 2001 – 2003 роках вона очолювала комітет з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією за президента Леоніда Кучми.

Також Колінько була однією із головних слідчих у справі колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка, який, врешті, був засуджений в США та ніколи не повертався в Україну.

Окрім того, Колінько звинувачувала ексгенпрокурора Святослава Піскуна у паралельній комерційній діяльності під час роботи на посаді.

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