Підморозить, підсипле снігу і почеркає дощами: в Україні прогнозують "синоптичні гойдалки" (карта)

Зараз над Європою тримається антициклон Hannelore. Його атмосферні фронти принесуть в Україну невеликий сніг, незначні морози та потепління.

В Україні очікується новий виток похолодання, втім, воно не буде таким потужним, як було напередодні. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в фейсбук.

"Не встигли ми злякатися "небувалих" морозів, як прийшло потепління. Так буде й далі. Синоптичні гойдалки. Антициклон Hannelore міцно тримається зараз над Великою Британією і захоплює під своє крило високого атмосферного тиску та сухої погоди значну частину Європи. Лише циклон з атмосферними фронтами на його периферії, на півдні та північному сході, черкають прилеглі території опадами — на півдні дощем, а у нас, наприклад, снігом", — розповіла вона.

Погода на 11 січня

За словами Наталки Діденко, 11 січня ці атмосферні фронти зумовлять невеликий сніг в Україні. Вдень очікується від 3 морозу до 3 тепла. Дужче "підморозить" західні регіони України, там очікується -5-10 градусів морозу. Також у більшості областей буде сильний поривчастий північно-західний вітер, який за відчуттями, знижуватиме температуру повітря.

Ожеледиця на дорогах залишиться.

Погода в Києві 11 січня

За прогнозом Наталки Діденко, в Києві очікується сніг і вітер.

"У Києві 11-го січня підсипатиме невеликим снігом, північно-західний вітер може бути навіть часом штормовим, тобто сильнішим за 15 метрів за секунду. Проте не буде надто холодно, можна картоплю знову виставити на балкон — у столиці вночі передбачається -1-4, вдень 0-2 градуси морозу", — повідомила Наталка Діденко.

Як повідомляє Укргідрометцентр, 11 січня в Україні вітер буде західним та північно-західним, із швидкістю 7-12 м/с, а в північній частині місцями від 15 до 18 м/секунду. Температура вночі від 2 до 7° морозу. В західних областях прогнозують місцями до 8-13° морозу. Вдень стовпчик термометра підніметься до 0 до -5°.

Погода в Україні 12 січня

За прогнозами синоптикині, 12 січня в Україну прийде незначне похолодання.

"12 січня холодний атмосферний фронт зісковзне, як по гірці, по східній периферії антициклону, і тому за ним в Україну одразу проветься холодне північне повітря. Тобто, з 12-го січня очікується похолодання до помірних морозів. Картоплю заносимо знову в кухню", — говорить вона.

Наталка Діденко заспокоює, що вже 15 січня будуть чергові "синоптичні гойдалки" і на вулиці з 15 січня потепліє.

Нагадаємо, що Фокус писав, як впливають арктичні повітряні маси на погоду в Україні на початку 2024 року. У Чернігівській і Сумській областях температура може опуститися нижче -20 градусів.

Раніше повідомлялося, що у Києві 20 грудня було зафіксовано температурний рекорд у +10,6 градусів. Таке значення на 1,5 градуса перевищило рекордну норму 1982 року.