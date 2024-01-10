Померли в різний час: Нацполіція розкрила подробиці смерті ексзаступниці генпрокурора та її доньки

За даними журналістів, поліція попередньо встановила, що тіла жінок не мають ознак насильницької смерті, а їхні квартири були замкнені зсередини.

Виявлені в Києві тіла ексзаступниці генерального прокурора 71-річної Ольги Колінько та її доньки направлено на судово-медичну експертизу для визначення причин смерті. Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на прессекретарку Національної поліції Олену Бережну.

За даними правоохоронців, тіла жінок не мають ознак насильницької смерті, квартири було замкнено зсередини, імовірно, смерть настала в різний час — приблизно два місяці тому в матері та приблизно три тижні тому в доньки.

"Тіла направлено на судово-медичну експертизу для визначення причин смерті та подальших правових рішень", — повідомили в Національній поліції.

Інформація не містить імен жінок, проте джерело в правоохоронних органах підтвердило, що виявлені тіла належать Ользі Колінько та її доньці Ярославі.

Ольга Колінько обіймала посаду заступника генерального прокурора України двічі: з 1993 по 2000 рік і з 2003 по 2005 рік. У період з 2001 по 2003 роки вона очолювала Комітет по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією при президенті Леоніді Кучмі.

У Києві знайшли мертвими ексгенпрокурорку Колінько та її доньку

10 січня стало відомо, що у власній квартирі знайшли тіло колишньої заступниці генерального прокурора Ольги Колінько, а в сусідній квартирі знайшли мертвою її доньку. Поліцію та комунальників викликали сусіди через те, що напередодні по стояку почала текти вода, а власники не відчиняли. Правоохоронці виламали двері житла, де знайшли тіло Колінько.

За даними ЗМІ, 71-річна Ольга Колінько багато років хворіла і не виходила з дому, тому за нею доглядала донька.

Нагадаємо, у Великій Британії в Кембридзькому будинку для літніх людей 4 січня помер майор Майк Седлер, останній член британської Особливої повітряної служби (SAS) часів Другої світової війни, який залишився в живих.

9 січня стало відомо, що у віці 71 року помер народний артист України, музикант і співак, засновник і організатор Міжнародного фестивалю сімейної творчості "Мелодія двох сердець" Віталій Білоножко.