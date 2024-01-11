Українець заплатив майже 20 тисяч, щоб потрапити на військову службу: що сталося

Чоловік двома частинами передав прикордоннику 700 доларів. Його метою була військова служба на контракті, але все пішло не за планом.

В Україні засудили чоловіка, який не безплатно "допомагав" знайомому потрапити на військову службу. Про це відомо з вироку Сихівського районного суду міста Львів від 8 січня.

Уродженець села Вовче працював інспектором прикордонної служби. 30 січня 2022 року в позаслужбовий час він отримав хабар. Інший чоловік заплатив 150 доларів (на той час це — приблизно 4,3 тисячі гривень) за те, щоб його взяли на військову службу за контрактом.

8 лютого чоловіки зустрілися вдруге, і прикордонник отримав ще одну частину хабаря — 550 доларів (приблизно 15,4 тисячі гривень). Він пообіцяв, що вплине на рішення, очевидно, колег, щоб ті ухвалили кандидатуру "клієнта".

Загалом за свою військову службу чоловік заплатив 700 доларів, що за курсом того часу становить приблизно 19,5 тисяч гривень. Однак для посадовця, з яким він домовлявся про "послугу", ця угода обернулась справою про одержання неправомірної вигоди та судом.

Під час судового засідання вже ексінспектор визнав свою провину та підтвердив, що отримав хабар. У вироку зазначено, що він "молодого віку" та має "позитивну характеристику з місця роботи".

У суді зазначили, що чоловік офіційно не працевлаштований, отже доходу не має. Також відсутні дані, що йому належить будь-яке майно. З цього зробили висновок, що "такий вид покарання як штраф не може бути застосований".

Хабарника визнали винним та покарали, призначивши два роки ув’язнення.

Нагадаємо, на Закарпатті засудили завідувача музею, який нездужав після отримання повістки. Чоловік заявив, що частину його тіла паралізувало, але до медиків того дня не звернувся.

На Волині покарали студента-першокурсника, який не прийшов за повісткою. Виявилось, що він не встиг отримати документи про відстрочку до зустрічі з працівниками ТЦК.