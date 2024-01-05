На диво рідко бачив лікарів: українець ухилився від мобілізації через "упередженість" ВЛК

Чоловік успішно пройшов медогляд, але не погодився з його результатами. З’ясувалось, що регулярності візитів "хворого" у лікарні багато хто позаздрив би.

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Українець ухилився від мобілізації, бо не погодився з висновком медкомісії щодо свого стану здоров’я. Згодом він сам зізнався, що востаннє був у лікаря 20 років тому. Про це відомо з вироку Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 20 грудня.

Українець, ім’я та вік якого невідомі, є військовозобов’язаним і військову службу раніше не проходив. Його викликали у ТЦК для перевірки та уточнення облікових даних. Звідти чоловіка направили на медогляд.

7 серпня ухилянт отримав висновок ВЛК про його придатність до служби. Вже наступного дня представник військкомату вручив йому "бойову повістку". Зранку 9 серпня чоловіка мали відправити у військову частину.

Проте українець повістку проігнорував, і у призначений час на місці збору не з’явився. У вироку наголосили, що підстав для відстрочки від мобілізації він не мав. Неявку кваліфікували як ухилення від призову.

На суді чоловік підтвердив, що отримав повістку, але у військову частину так і не доїхав. Він розповів, що вважає висновок ВЛК "упередженим". Зі слів обвинуваченого, лікарі не врахували "наявність у нього хронічних захворювань", які нібито перешкоджали б службі у ЗСУ.

"Додав, що цей медичний висновок ні в судовому, ні в іншому порядку не оскаржував, жодних медичних документів на підтвердження наявності у нього хвороб немає, протягом останніх двадцяти років до лікарів не звертався", — зазначено у вироку.

У місцевих лікарнях підтвердили, що українець не звертався до них протягом останніх трьох років. Він проходив обстеження у центрі "Здравіє", але жодного діагнозу лікарі не поставили й це відбувалось вже після порушення справи проти "хворого".

Терапевтка зі складу ВЛК, яка оглядала військовозобов’язаного, розповіла, що він стверджував про перенесену операцію в Москві. Ніяких підтверджень чоловік не надав, і на здоров’я при цьому не скаржився.

Суд визнав ухилянта винним та призначив йому ув’язнення на три роки.

Нагадаємо, в Україні не випустили за кордон батька восьми дітей. Зі слів його дружини, прикордонників збентежило одне слово в його документі з військкомату.

Адвокат Роман Лихачов відповів, чи можуть працівники ТЦК роздавати повістки на блокпостах та як вони мають бути заповнені.