Українець, який п'яним поліз грабувати бар, відмовився від мобілізації через віру

Чоловік пояснив, що посварився з дівчиною, випив і захотів їсти. Це змусило його залізти через вікно в бар. Водночас служити в ЗСУ йому нібито забороняє віра.

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В Україні засудили чоловіка, який спочатку заліз через вікно в бар, а потім ігнорував повістки нібито через свою віру. Про це йдеться у вироку Полонського районного суду Хмельницької області від 28 грудня.

29-річний уродженець Харкова, чиє ім’я невідоме, 4 серпня був п’яний і приблизно о 4:00 проходив повз бар "Сакура". Він вирішив обікрасти заклад, тож заліз у кухню бару через відчинене пластикове вікно.

Грабіжника затримали на місці та викликали поліцію. Правоохоронці порушили справу про незаконне проникнення.

Однак на цьому порушенні закону чоловік не зупинився. 4 серпня він пройшов медогляд і був визнаний ВЛК придатним. Уже 20 вересня він отримав "бойову" повістку, але наступного дня в місце збору не з’явився.

21 вересня працівники ТЦК вручили харків’янину ще одну повістку, але історія повторилася. Утретє ухилянт отримав "бойову" повістку вже 20 жовтня та вже традиційно її проігнорував.

На суді чоловік визнав вину. Він пояснив, що заліз у бар, бо "хотів знайти там їжу".

"Того вечора він посварився з дівчиною, через це вжив спиртне та захотів їсти. Повістки дійсно отримував, але відмовляється йти вбивати людей, оскільки йому не дозволяє це робити його віра", — зазначено у вироку.

На запит правоохоронців відповіли, що з жовтня 2014 року українець був "неохрещеним вісником" Свідків Єгови. Проте з березня 2015 року він не належить до релігійного об’єднання.

Суд визнав ухилянта винним. За інцидент у барі йому призначили рік ув’язнення, за ігнорування повісток — ще три. Проте через процедуру поглинення покарань він проведе за ґратами лише три роки замість чотирьох.

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