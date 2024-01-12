Як одягатися в церкву: Епіфаній розповів, чи обов'язково жінкам бути в хустках та спідницях

Люди частіше моляться, коли з'являються хвороби чи біди. Проте вони забувають про Бога, коли повні сил та енергії, розповів митрополит Епіфаній.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що церква відкрита для всіх, зокрема до неї можуть прийти люди, які не знають ніяких правил чи молитви. Про це він повідомив в інтерв'ю "ТСН.ua".

Епіфаній зазначив, що потрібно просто прийти до храму, незалежно від того, чи людина знає правила, молитву тощо.

"Ми завжди говоримо про те, що наша церква відкрита для всіх", — сказав митрополит Епіфаній.

Він наголосив, що завжди говорив про те, що якщо жінка, яка вперше іде до храму, не має хустки чи спідниці, то це не повинно бути перепоною. Натомість людина повинна відчути, що її чекають у церкві, люблять, підтримують та дадуть пораду.

Крім цього, він розповів, що люди частіше моляться тоді, коли їм важко. Натомість, коли вона повні сил та енергії, у неї складається все добре в житті, то людині Бог не потрібен. Кожна людина складається з тіла та душі, для того, щоб мати фізичну форму, вона споживає їжу.

"А душа потребує також цієї їжі духовної. І якщо ми не приділяємо душі уваги, то ми стаємо духовно черствими і духовно в кінці мертвими", — пояснив він.

Епіфаній додав, що ми згадуємо про Бога, коли в житті з'являються хвороби чи біди. Саме тоді люди йдуть до церкви, ставлять свічку та думають, що одним візитом можна вирішити всі проблеми.

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