Оголений і п'яний монах УПЦ вистрибнув з вікна Києво-Печерської Лаври: нові деталі (фото)
З'ясувалось, що монах Володимир живе на території Лаври з 1991 року. Лікарі діагностували у нього психічні розлади, розповів адвокат митрополита УПЦ МП Павла.
Публікацію журналістки Ірини Федорів про те, що монах УПЦ МП Володимир Рибаков у нетверезому стані вистрибнув з вікна одного з корпусів Києво-Печерської Лаври, видалили. Про це вона повідомила 8 грудня у соцмережах.
З її слів, на пост про "замах на самогубство" монаха було багато скарг, і через це "його знесли".
Проте звістка про стрибок нетверезого монаха з другого поверху розлетілась у соцмережах та потрапила в ЗМІ. На новину відреагували у поліції та Лаврі.
Коментар поліції
У коментарі "24 Каналу" поліціянти розповіли, що Володимир був госпіталізований.
"До правоохоронних органів офіційного звернення не було", — передали журналісти.
Реакція Лаври
Адвокат митрополита УПЦ МП Павла Микита Чекман повідомив, що чоловік живе в монастирі з 1991 року.
"Однак, за попередньою інформацією, у нього було діагностовано психічні розлади й поставлено відповідний діагноз. Родичів та місця проживання, окрім монастиря, у нього немає", — пояснив юрист.
Він зазначив, що загострення стану монаха нібито могли спричинити тиск на УПЦ МП та погрози з боку правоохоронців щодо виселення.
За даними адвоката, внаслідок падіння у Володимира зламані верхні та ніжні кінцівки, а також пошкоджений хребет.
Нагадаємо, як повідомляла Ірина Федорів, подія сталася 6 грудня. З її слів, монах вистрибнув п’яний та оголений з вікна, а потім почав бити у двері інших корпусів.
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