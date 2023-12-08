"Почули нявкання": українські патрульні дивом врятували бездомного кота (відео)

Хвостатий вирушив у незаплановану подорож на понад 200 кілометрів. У свій "другий день народження" він знайшов теплий дім.

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Український дворовий кіт випадково вирушив у мандрівку країною, яка закінчилась для нього хепі-ендом. Деталями неординарного випадку поділилась пресслужба Патрульної поліції України.

Вночі на 7 грудня у Хмельницьку зупинили водія, щоб залучити його як свідка. Поліціянти саме спілкувались з чоловіком, коли почули нявкання з-під капота його машини. Правоохоронці одразу здогадались, що там ховається кіт-"мандрівник".

Водій розповів, що виїхав з Закарпаття. Єдину зупинку він робив у місті Стрий — у Львівській області. Тож, ймовірно, чотирилапий шукач пригод проїхав з ним понад 200 кілометрів.

"Водій не лише прийняв цього хвостатого "пасажира", але й подарував котику нову домівку. Отак ця курйозна історія отримала щасливе завершення", — розповіли в поліції.

Проте пресслужба наголосила, що фінал цієї історії міг бути зовсім іншим. Поліціянти радять усім водіям взяти собі за звичку перед тим, як заводити двигун, стукати по капоту.

Коти найбільше люблять ховатись:

під авто;

під капотом;

під арками коліс;

у вихлопній трубі.

"Врахуйте, що лякливі котики можуть сховатися ще глибше. Будьте уважними! Дотримуйтесь простих порад, які допоможуть вберегти бездомних тварин", — додали в поліції.

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