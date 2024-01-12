Росіяни вкрали партію насіння українського соняшнику і продали її туркам, — розслідування

За даними журналістів, насіння соняшнику було викрадено на окупованій частині Запорізької області.

У січні 2024 року російське судно GAM EXPRESS завантажило в окупованій Феодосії (Крим) партію насіння соняшнику обсягом 2850,95 тонни. За даними розслідування проєкту SeaKrime і KibOrg, ця партія була викрадена на окупованій частині Запорізької області.

Суховантаж GAM EXPRESS, зареєстрований у Румунії, прибув до Феодосії 12 грудня 2023 року і залишив порт 10 січня 2024 року. Протягом цього часу судно було завантажене насінням соняшнику, яке доставляли до Феодосії автотранспортом.

Згідно з документами, які отримали журналісти SeaKrime, відправник партії насіння соняшнику — російське ТОВ "Агрогрупп". Компанія зареєстрована в Ленінградській області, але її директор і засновник мають українські паспорти. Одержувач вантажу — турецька компанія VTC Tarım Ürünleri Gıda San ve Tic Ltd Şti.

У розслідуванні також вказується, що насіння соняшнику було викрадено на окупованій частині Запорізької області. Зокрема, дві партії насіння соняшнику, які були завантажені на судно GAM EXPRESS, були відправлені з Куйбишевського та Пологівського районів Запорізької області.

Судно отримало фітосанітарний сертифікат № 792236306100124002 на партію насіння соняшнику, оформлений відповідальною посадовою особою Феодосійського митного поста Глазкрицькою Ольгою Іванівною.

Судно GAM EXPRESS Фото: KibOrg

Інформація з бази Importgenius свідчить про те, що чотири партії соняшникової олії були імпортовані турецькою компанією VTC Tarım Ürünleri Gıda San ve Tic Ltd Şti з Росії у 2022-23 роках.

Трекінг судна

Розслідування також виявило, що Державний зерновий оператор (ДУП ДЗО) оформляв карантинні сертифікати для партій насіння соняшнику, яке прибувало в окуповану Феодосію із Запорізької області, де займається вивезенням агропродукції.

Коносамент, отриманий проєктом SeaKrime від спільноти KibOrg, підтверджує незаконний суднозахід GAM EXPRESS до Феодосії, а також подробиці контракту між Агрогруп і турецькою компанією TRANS WORLD AGRO TARIM İHRACAT İTHALAT LİMİTED ŞİRKETİ.

12 січня 2024 року судно GAM EXPRESS прибуло в турецький порт Самсун для розвантаження викраденої партії українського насіння соняшнику.

Що відомо про російський суховантаж

Судно перебуває в базі порушників Моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" і редакції BlackSeaNews.

"Судно в окупованій Феодосії було дуже схоже на нашого старого знайомого, який у період 2017-2019 рр. здійснював незаконні суднозаходи в окупований Крим. Ми провели ідентифікацію, для порівняння було використано фото Феодосійського порту 18.12.2023 та фото зі сторінки на порталі MarineTraffic судна GAM EXPRESS (IMO: 8204119, MMSI: 630001033, Call sign: J5AE2, Flag: Guinea-Bissau [GW]), яке протягом 2017-2019 рр. здійснювало незаконне судноплавство в окупований Крим. здійснювало незаконні суднозаходи до закритих портів окупованого Криму, маючи ім'я Lady Eman, Narsis та Haje Amira під прапорами Танзанії, Того та Лівану", — зазначають журналісти.

Фото: KibOrg

KibOrg — проєкт журналістів та IT-фахівців, які об'єдналися під ім'ям легендарних кіборгів для боротьби з агресором в інформаційному просторі.

SeaKrime — проєкт "Центру "Миротворець", який висвітлює злочини в судноплавній сфері.