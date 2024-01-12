"Я від спільних друзів": зʼявились деталі затримання бізнесмена Гринкевича (фото)

За інформацією слідства, підприємець дізнався номер телефону працівника Державного бюро розслідувань та написав йому у месенджер. У той же день чоловіки зустрілись на заправці у Києві, де Гринкевич повідомив "про необхідність сприяння… у поверненні вилученого майна".

У грудні правоохоронці затримали львівського підприємця Ігоря Гринкевича. За даними слідства, на заправці у столиці він запропонував 500 тисяч доларів хабаря співробітнику Державного бюро розслідувань, однак другий доклав про дії бізнесмена колегам. Про це йдеться у рішені Печерського райсуду Києва.

ДБР розслідує справу про закупівлі Міністерством оборони товарів, засобів індивідуального захисту, продуктів харчування для ЗСУ від жовтня минулого року. Зокрема, в Державному бюро розслідувань вважають, що підприємці-постачальники могли укладати такі контракти за 100% передоплатою, "без наміру їх повного та належного виконання".

Зʼявились деталі затримання підприємця Гринкевича

В ході відповідного розслідування 15-17 листопада 2023 року слідчі провели обшук на пості "Чайка" Київської митниці, де вилучили поставлений бізнесом одяг.

Постачальниками вилученого речового майна були три підприємства, які слідство вважає підконтрольними родині Гринкевичів:

"Будівельний Альянс Монтажпроект" (власником є син бізнесмена – Роман Гринкевич);

"Трейд Лайнс Рітейл" (до червня 2023 співвласницями були дружина Гринкевича Світлана та його дочка Ольга Швед);

"Будівельна компанія Сітіград" (власником є Гамоцький Владислав, чиє прізвище та по-батькові співпадає з даними Артема Гамоцького, колишнього власника "Монтажпроекту").

Як припускає слідство, впродовж місяця після обшуків Гринкевич дізнався про розслідування та вирішив за хабар повернути майно та закрити кримінальне провадження.

Так, при невстановлених слідством обставинах, підприємець дізнався номер телефону заступника керівника відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань та 23 грудня написав йому у месенджер "Signal". Гринкевич відправив працівнику ДБР повідомлення зі змістом: "Доброго дня. Я… від спільних друзів. Коли можна набрати?" та в подальшому в ході телефонної розмови повідомив про необхідність зустрічі.

Як запевняє слідство, співробітник ДБР не був знайомий із підприємцем і "не усвідомлюючи дійсних злочинних намірів останнього, погодився на вказану зустріч".

Зʼявились деталі затримання підприємця Гринкевича

У той же день в обід Гринкевич і ДБРівець зустрілись на заправці у Києві. В ході зустрічі бізнесмен повідомив "про необхідність сприяння… у поверненні до вилученого майна".

У свою чергу, як зазначає слідство, заступник керівника відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань "зрозумівши протиправність дій" Гринкевича, після вказаної зустрічі звернувся з рапортом про вчинення злочину до органу досудового розслідування.

Однак 25 грудня підприємець знову написав повідомлення співробітнику ДБР: "Христос Народився. Коли бачимось?" та спробував йому зателефонувати. Проте останній відповів: "Доброго дня не зручно розмовляти, пишіть".

Тоді підприємець надіслав повідомлення: "Мав зустріч з нашими друз все пояснили готов на завтра зустріт. Якщо Ок напишіть де і коли? Дякую". Вони узгодили зустріч на 28 грудня на тій самій заправці, під час якої Гринкевич, за твердженням слідства, запропонував хабар у 500 тисяч доларів за повернення майна, вилученого на обшуках.

29 грудня чоловіки знову домовились зустрітися у приміщенні закладу громадського харчування у Києві. При цьому заступник керівника відділу Головного слідчого управління ДБР діяв під контролем правоохоронців.

У слідстві зазначають, що під час відповідної зустрічі бізнесмен повідомив, що приніс обіцяні 500 тисяч доларів та передав ці кошти чиновнику. Після цього Гринкевича затримали на місці та повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, а саме у "наданні службовій особі, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища".

Нагадаємо, у четвер, 11 січня, Державне бюро розслідувань повідомило, що майно сім'ї та підприємств, що перебувають під контролем львівського підприємця Ігоря Гринкевича, одного з провідних постачальників Міністерства оборони, було заарештовано правоохоронними органами.