Суд заарештував майно сім'ї Гринкевичів, — ДБР

За даними слідства, уся поставлена продукція компаніями бізнесмена Ігоря Гриневича на потреби Міноборони 2023 року не відповідає якісним характеристикам і її не можна використовувати військовослужбовцям ЗСУ.

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Майно сім'ї та підприємств, що перебувають під контролем львівського підприємця Ігоря Гринкевича, одного з провідних постачальників Міністерства оборони, було заарештовано правоохоронними органами. Його підозрюють у наданні хабара слідчому Головного бюро розслідувань. Про це повідомляють у пресслужбі ДБР.

За даними слідства, під час розслідування у справі постачань товарів для Міністерства оборони правоохоронні органи проводили обшуки за місцями проживання і трудової діяльності підприємця та його сім'ї. Також обшуки відбулися за адресами проживання директорів, офісами і компаніями, що перебувають під контролем цього бізнесмена.

Для компенсації збитків було накладено арешти на нерухомість, преміальні транспортні засоби, що належать сім'ї бізнесмена, а також на активи і банківські рахунки його компаній.

За даними Державного бюро розслідувань випливає, що згідно з висновком експертів, увесь асортимент товарів, поставлених підприємствами підприємця для потреб військових навчальних закладів у 2023 році, не відповідає необхідним стандартам якості та непридатний для використання силами Збройних сил України.

Що відомо про справу Гриневича

29 грудня співробітники Державного бюро розслідувань затримали бізнесмена зі Львова, який намагався підкупити одного з керівників Головного слідчого управління ДБР, запропонувавши йому хабар у розмірі 500 тисяч доларів США. Імовірно, це був Ігор Гриневич.

У ДБР нагадали, що кілька місяців тому цією правоохоронною структурою було відкрито кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Розслідування виявило, що для виконання оборонних замовлень бізнесмен залучив підконтрольні йому підприємства, які раніше спеціалізувалися в будівництві. Ці компанії не мали достатніх виробничих потужностей для виготовлення та зберігання матеріальних ресурсів, призначених для потреб Міністерства оборони.

Це призвело до зриву поставок і завдало збитків бюджету за попередніми оцінками на 1,2 млрд грн.

Правоохоронні органи виявили повне невиконання шести контрактів. За щонайменше сімома угодами підприємства поставили товари на склади військових частин лише в обмеженому обсязі, однак отримали державні кошти за повне виконання своїх зобов'язань. Крім того, вісім контрактів було виконано із затримкою від 3 до 5 місяців.

У компаній також виявлено факти завищення вартості товарів, поставлених для МОУ.

Нагадаємо, наприкінці листопада медіа повідомляли, що на хабарі затримали чотирьох суддів Київського апеляційного суду.

Також на початку грудня у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що завершили розслідування щодо колишнього чиновника "Укрзалізниці". За інформацією слідства, підозрюваний отримав як хабар новий автомобіль вартістю 1,5 мільйона гривень.