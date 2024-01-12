Нардеп Герега платив зарплату депутату від "Единой России" : в ОГП не побачили в цьому злочину

За даними журналістів, те, що нардеп виплачував зарплату депутату від "Єдиної Росії" Геннадію Гальчуку, не свідчить про вчинення злочину.

Офіс генерального прокурора не виявив ознак колабораціоністської діяльності в діях народного депутата Олександра Гереги та його дружини Галини. Про це повідомляють журналісти проєкту "Схеми".

Це стало відомо після публікації матеріалу журналістів проєкту "Схеми", в якому стверджувалося, що їхні компанії впродовж восьми років (з 2014 до 2022 року) виплачували зарплату Геннадію Гальчуку, керівнику "Епіцентра" на окупованій Донеччині, який наразі є депутатом від партії "Єдина Росія".

У відповіді на заяву голови партії "Народовладдя" та народного депутата Юрія Левченка щодо можливого кримінального правопорушення, Офіс генпрокурора наголосив на відсутності об'єктивних даних, які б свідчили про вчинення злочинів народним депутатом України. Офіс також заявив, що немає підстав для внесення інформації до Єдиної державної реєстрової бази даних.

Що з'ясували журналісти про діяльність Гереги

Розслідування, опубліковане наприкінці жовтня 2023 року під назвою "Був "Епіцентр" — став "Галактика". Чи справді Гереги втратили контроль над гіпермаркетами на окупованій Донеччині?", стверджувало, що компанії "Епіцентр" і "Нова лінія", які належать Олександру і Галині Герегам, регулярно виплачували зарплату Геннадію Гальчуку з 2014 року по липень 2022 року. Гальчук керував гіпермаркетом "Епіцентр" у Макіївці, який після 2014 року став частиною мережі "Галактика" на окупованій території.

Нагадаємо, що Служба безпеки України зібрала доказову базу на Тетяну Грабович, яка входить до складу топменеджменту центрального офісу "Роснефти" і публічно підтримує збройну агресію РФ.