Мороз, хуртовина та лавина: у яких областях погіршиться погода (карта)

На високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей оголошена сніголавинна небезпека, розповіли синоптики.

У понеділок, 15 січня, в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду. Про це повідомили в Укргідрометцентрі в Facebook.

"Хмарно. У західних і північних областях місцями невеликий сніг, у східній та південно-східній частинах вночі помірний сніг, на решті території без опадів", — йдеться у повідомленні.

Синоптики зазначили, що на дорогах буде ожеледиця. Очікується південно-західний вітер, 7-12 метрів за секунду, у західних областях місцями пориви досягатимуть 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі буде від 2 до 7 градусів морозу, в центральних областях до 10 градусів морозу, вдень від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла, у південних областях очікується від 1 до 6 градусів тепла. У Криму вночі буде близько 0 градусів, а вдень від 4 до 9 градусів тепла.

Натомість у Карпатах часом пройде сніг, місцями пориви південно-західного вітру досягатимуть 25 метрів за секунду, очікується хуртовина. Температура повітря вночі буде від 5 до 10 градусів морозу, а вдень від 2 до 7 градусів морозу.

Прогноз погоди на 15 січня

Прогноз погоди в Києві та області

У Київській області 15 січня буде хмарна погода, місцями очікується невеликий сніг, а на дорогах ожеледиця. Синоптики прогнозують південно-західний вітер, 7-12 метрів за секунду.

Температура повітря вночі буде від 2 до 7 градусів морозу, вдень від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла. У Києві вночі буде від 3 до 5 градусів морозу, а вдень від 0 до 2 градусів морозу.

Попередження про лавину

На Facebook-сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах" повідомили, що через снігопади та хуртовину значна сніголавинна небезпека — 3 рівень — очікується 14-15 січня на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей. Також можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

"Радимо утриматись від походів на високогір'я!" — йдеться у повідомленні.

Крім цього, помірна сніголавинна небезпека — 2 рівень — очікується 14-15 січня на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.

Попередження про лавину

Нагадаємо, 13 січня керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що вранці 13 січня російські військові не могли атакувати мирні міста України з акваторії Чорного моря через штормову погоду.