У Польщі українець зекономив на ночівлі і ледь не загинув: подробиці

До поліції звернулася жінка і повідомила, що в припаркованому автомобілі тривалий час перебуває чоловік. Він час від часу вмикав двигун, щоб зігрітися.

У Польщі українець ледь не помер, економлячи на ночівлі. Він вирішив переночувати на вулиці у авто і отримав обмороження. Про це повідомляє місцева поліція.

Так, у місті Вонгровець місцева жителька повідомила до поліції про те, що в одному з припаркованих авто вночі тривалий час сидить чоловік. Поліцейські виїхали на місце і з’ясували, що 58-річний громадянин України вирішив переночувати в позиченому автомобілі. Він час від часу вмикав двигун, щоб зігрітися.

Чоловік зачинився зсередини і не хотів відкривати двері поліції.

За кілька годин правоохоронці знову навідалися до чоловіка. Через сильний мороз на лобовому склі утворилася крижана кірка, що свідчило про те, що українець перестав опалювати автомобіль. Сам чоловік на появу правоохоронців цього разу не відреагував, а в салоні авто помітили пляшки з-під алкоголю.

Правоохоронці змушені були вибити скло і викликати "швидку".

Замерзлого чоловіка із сиптомами обмороження ніг забрали до лікарні. Також встановлено, що чоловік, перебуваючи в авто, намагався зігрітися алкоголем. В організмі українця виявили майже 3,5 проміле алкоголю.

Нагадаємо, що у Польщі в місті Освенцім у ванній кімнаті без ознак життя знайшли 46-річну громадянку України. Поліцію викликала її донька.

Раніше повідомлося, що у Польщі на закинутому кладовищі знайшли тіло українки, яка перебувала у розшуку. Жінка зникла з місцевої лікарні ще 20 жовтня, і після цього про її долю було нічого невідомо.