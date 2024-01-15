Працював у структурах РНБО: у Києві знайдено мертвим сина топчиновника з Буковини

За інформацією місцевих журналістів, молодий чоловік мав IT-спеціальність і працював у структурах Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Син одного з високопоставлених чиновників Чернівецької області вчинив самогубство. Про це 15 січня повідомляє місцевий новинний портал "БукІнфо" з посиланням на свої джерела.

За попередніми даними, молодий чоловік, який, імовірно, працював у структурах Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Він закінчив Чернівецький національний університет з освітою IT-фахівця.

Деталі та причини трагедії поки що залишаються невідомими.

"Розуміючи, що інформація не офіційна і дуже чутлива, редакція вирішила не оприлюднювати прізвище чиновника до появи офіційної інформації правоохоронних органів", — пишуть місцеві журналісти.

У поліції Києва поки що не коментували того, що сталося.

Нагадаємо, 10 січня повідомлялося, що ексзаступника генпрокурора Ольгу Колінько та її доньку знайшли мертвими в Києві. У поліції повідомили, що тіла жінок не мали зовнішніх ознак насильницької смерті, а їхні квартири були замкнені зсередини. За версією слідства, смерть настала в різний час — близько двох місяців тому в матері і приблизно три тижні тому в доньки.

12 січня повідомлялося, що судмедексперти не змогли визначити причину смерті Ольги Колінько та її доньки через гнильні зміни.