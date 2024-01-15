"Клуб борщу": Кулеба розповів, що допомагало вирішенню багатьох питань України (відео)

Під час спілкування з журналістами Дмитро Кулеба розповів, що зазвичай "клуб борщу" збирався в нього на квартирі. А для неформальної дипломатії використовували борщ, хліб, сало і горілку.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про "клуб борщу", який допомагав дипломатам різних країн знаходити спільну мову під час обіду. Про це міністр повідомив в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир".

Дмитро Кулеба згадує, що коли він працював представником України в Раді Європи у Страсбурзі, в його квартирі, яка фактично була резиденцією посла, збирався так званий "клуб борщу".

"Ідея була така. Вариться борщ у мене на квартирі, у резиденції посла. Запрошуєш потрібних тобі людей, пляшка горілки, борщ, хліб, сало: працювало безвідмовно для вирішення будь-яких питань", — розповів очільник дипломатичного відомства.

На запитання журналіста Романа Бебеха, якого рівня це були люди — високого, Кулеба відповів ствердно.

"Так. Усі ж люди є людьми. А це означає, що всі в принципі люблять поїсти і випити в тих чи інших обсягах, скажімо дипломатично", — уточнив Кулеба.

Нагадаємо, 9 січня глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, чому Заходу вигідніше допомогти Україні зараз. За його словами, західні політики, які наполягають на припиненні допомоги для України, у найближчому майбутньому змінять свою позицію, однак це будуть уже екстремальні обставини.