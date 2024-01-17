До більшості областей України прийде потепління: синоптикиня назвала дату (карта

Протягом тижня погодні умови кожного дня змінюватимуться. Найморознішим днем стане середа, 17 січня, розповіла синоптикиня Наталія Птуха.

У більшості областей України очікується потепління та плюсова температура. Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі NV.

Вона зазначила, що протягом тижня погода постійно змінюватиметься.

За словами Птухи, 17 січня переважатиме погода без опадів з проясненнями через повернення поля підвищеного тиску, яке надійде до України з Балкан, центральної Європи. Проте в Карпатах та на Закарпатті очікується невеликий сніг. Середа буде найморознішим днем цього тижня, вночі температура повітря буде від -4 до -11 градусів.

Прогноз погоди на 17 січня

18 січня очікується зміна погоди, а саме атмосферні фронти із заходу принесуть хмари та опади. Синоптикиня прогнозує вночі в північних та центральних областях сніг, який вдень перейде в дощ. Крім цього, дощитиме в західних областях, вночі з мокрим снігом у Карпатах. На Закарпатті очікуються значні опади, а на півдні — невеликі дощі. На сході та північному сході пройдуть дощі з мокрим снігом. Крім цього, очікується підвищення температури повітря.

"Ніч також буде морозною, але вдень вітер почне змінюватися, з’явиться південна складова. Температура буде підвищуватися до плюсових значень у більшості областей", — сказала Наталія Птуха.

Вона наголосила, що 18 січня очікується від +1 до +6 градусів. Переважатиме південно-західний вітер, 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів за секунду, у Карпатах місцями до 25 метрів за секунду.

Прогноз погоди на 18 січня

19 січня в усіх областях, крім південних, очікується мокрий сніг, який перетворюватиметься на дощ, на заході пройде сніг вночі. Температура повітря на півдні вночі буде від +1 до +6 градусів, вдень від +6 до +12 градусів, на решті території вночі від -3 до +3, у західних областях вночі від -1 до -6.

Прогноз погоди на 19 січня

Зі слів Птухи, надалі опади поступово припиняться, на вихідні очікується спокійна погода, зокрема поле підвищеного тиску поширить свій вплив у суботу. 20 січня лише у східних та південних областях ще очікується мокрий сніг та дощ вночі. Вночі стовпчики термометрів покажуть від -8 до -2 градусів, а в південних та східних областях від -3 до +3.

Прогноз погоди на 20 січня

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 14 січня повідомили, що російські військові можуть готуватися до нового наступу. Зокрема, росіяни очікують, коли земля остаточно замерзне в східних та південних регіонах.