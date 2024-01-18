Підприємця Ігоря Мазепу затримали на кордоні: ДБР почало обшук

Компанія, яка належить підприємцю Івані Мазепі, планувала будувати котеджне містечко під Києвом. Згідно з даними анонімних джерел, ДБР підозрюють порушення при виділенні землі.

18 січня під час перетину українського кордону правоохоронці затримали власника компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу. Водночас до його київського офісу завітали працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) і почали обшук. Про ситуацію, яка склалась щодо підприємця, розповіли на порталі "NV.Бізнес"

Затримання відбулось о 15:00 на КПП "Медика-Шегині" у момент, коли 47-річний Мазепа мав намір виїхати за кордон. Журналісти порталу отримали інформацію про затримання від трьох джерел. Вказують, що джерела — власники компаній, але імена не називають.

Контрольно-пропускний пункт Шегині на карті Фото: Google Maps

Тим часом у Києві ДБР почала обшук у офісі Мазепи — про це повідомив ще один анонімний співрозмовник журналістів. Від нього ж стала відома можлива причина обшуку — порушення при отриманні права на землю на будівництво котеджного містечка Goodlife Park у Вишгородському районі на Київщині.

На порталі ДБР поки що відсутні дописи, які б пояснювали ситуацію щодо затримання та обшуку. Немає також коментарів на сторінці Facebook Івана Мазепи, на його особистому сайті (останній допис — від 22 лютого 2022 року про неможливість війни) та на порталі компанії Concorde Capital.

Ігор Мазепа — деталі біографії та діяльності

Іван Мазепа — 47-річний український підприємець, який здобув економічну спеціальність у Київському національному економічному університеті. Після цього володів низкою компаній, які займались інвестиціями та цінними паперами — про це ідеться в його біографії на сайті. Починаючи з 2004 року підприємець є власником інвестиційної компанії Concorde Capital. У листопаді 2023 року хорватське видання Jutarnji list повідомило, що Мазепа побував у Хорватії і встиг порушити закон. Зокрема, його повітряне судно порушило кордон і приземлилось посеред поля неподалік від Загреба: за це підприємця планували оштрафувати.

Concorde Capital — що відомо про компанію

На порталі Concorde Capital вказується, що компанія надає інвестиційні та брокерські послуги. За час свого 20-річного існування вона встигла відшукати 4 млрд дол. інвестицій для 1 тис. українських компаній, які працюють у різних сферах економіки. Останні новини публікуються на сторінці Facebook: саме там вказують, що в планах — будівництво у "сфері рекреаційної нерухомості SHELEST Hotel" під Вишгородом та інші проєкти. Останній фінансовий звіт опублікований на сайті у 2016 році.

Фінансова звітність Concorde Capital, дані з сайту

На порталі Youcontrol вказується, що бенефіціаром компанії ТОВ "КОНКОРД КЕПІТАЛ" є громадянин Ігор Мазепа, мешканець Києва. Замовником/учасником є ще одна компанія ТОВ "НОВАВЕСТ", бенефіціаром якої є та ж особа, а засновниками — громадянин Вадим Темченко та компанія з Кіпру "АВАЛІЯ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД".

У листопаді 2023 року Іван Мазепа у ЗМІ розповідав про своє бачення ролі держави у розвитку економіки. Також він зауважував, що внаслідок війни Україна втратила майже п'яту частину промислового потенціалу.