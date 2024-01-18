Заводи КрАЗ та готель за 30 км від Москви: у депутата Полтавської облради знайшли бізнес у РФ (фото)

На думку журналістів проєкту NGL.media, у чинного депутата Полтавської облради і водночас російського бізнесмена Миколи Корецького є навіть "вишенька на торті" — фінансова і моральна підтримка нелігитимної в Україні російської церкви.

Депутат Полтавської обласної ради від фракції "Батьківщина" Микола Корецький і водночас власник одного з найбільших в країні виробників комунальної техніки "Альфатекс" і дотепер не відмовився від російських активів і продовжує вести бізнес у РФ. Про це пишуть журналісти NGL.media у власному розслідуванні.

При цьому, як стверджують вони, підприємець неадекватно реагує на запитання про бізнес у Росії і наполягає на тому, що став жертвою обставин.

Хто такий Микола Корецький

За даними журналістів, 54-річний Микола Корецький у 90-х роках минулого сторіччя починав з перепродажу у Росію кременчуцьких вантажівок КрАЗ — там він створив ефективну дилерську мережу. Після 2014 року бізнесмен перетворив свою компанію "Альфатекс" на машинобудівне підприємство з виробництва комунальної спецтехніки, де використовували як запчастини МАЗ, так й інших іноземних виробників.

А ще Корецький — чинний депутат Полтавської облради від партії "Батьківщина", який захоплюється футболом і хокеєм, а також активно підтримує УПЦ МП, про що відкрито заявляє у депутатському звіті за 2022 рік. При цьому він не тільки фінансує будівництво та інші потреби "російського православ'я", а й брав участь в її синоді, ініціював звернення до Верховної Ради на підтримку церкви, яка неповністю легітимна в Україні.

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Остання декларація Миколи Корецького стосується його майнового стану у 2020 році. І тут, як стверджують журналісти, він задекларував, не приховуючи, все можливе — свої компанії в Україні, Росії, нерухомість на території РФ, мільйонні суми у швейцарському банку та кредити у банках на Маршаллових і Віргінських островах. Відтоді Корецький декларацій не подавав, хоча мав би, тому оцінити зміни його фінансового становища за умов воєнного стану неможливо. Проте восени 2023 року Микола Корецький заснував два благодійні фонди у Кременчуці — "Шлях добра та підтримки" і "Подарована надія".

Неприхований бізнес у Росії

За інформацією журналістів, Корецький не відмовився від російських активів і після повномасштабного вторгнення РФ в Україну його підприємства продовжують працювати в країні-агресорі. Наразі відомо про такий російський бізнес депутата органу обласного самоврядування:

власник "КрАЗ-Ростов" (компанія зареєстрована у місті Сургут Тюменської області як основний імпортер техніки КрАЗу до РФ);

має 80% ТОВ "КрАЗ НН" (підприємство зареєстроване у Нижньому Новгороді і займалося постачанням техніки з України);

власник компанії з оренди нерухомості "Актив-Плюс" (зареєстрована в обласному центрі Кемерово; раніше мала мільйонні борги, проте вони були погашені іншою російською компанією "Авто-Маз-Глобал", що постачала автомобільну техніку, у тому числі українській компанії Корецького);

співзасновник фірми "РусКрАЗ" (ще 2017 року співпрацювала з полтавськими компаніями у сфері постачання автомобілів з України, зараз продовжує працювати у РФ, але постачає китайські автівки);

власник готелю "Русь" у селищі Селятино Наро-Фомінського району, що за 30 км від Москви. Готель має 65 номерів, де зазвичай мешкають російські військові та їхні родини (зумовлено розташованою поруч військовою частиною 60-ї бригади управління 1-ї гвардійської танкової армії Західного воєнного округу Сухопутних військ РФ).

Фото: Скріншот

Коли журналісти захотіли поспілкуватись з Корецьким щодо його діючого бізнесу в Росії, він практично відмовився відповідати на запитання по суті і назвав запитання журналістів провокацією.

"Як я можу це зробити? (закрити бізнес — Ред.). Що ви мене провокуєте? Якщо вас це турбує, я вам дам доручення — поїдьте і закрийте", — запропонував він у телефонній розмові.

Пізніше Корецький надіслав повідомлення, в якому пожалівся на проблеми, які має зі своїми російськими компаніями.

Журналісти NGL.media не заспокоїлися і звернулися із запитом до Міністерства юстиції України за офіційним роз’ясненням про те, яким чином зараз українці можуть закрити бізнес або вийти із засновників підприємств у Росії. Втім, у відповідь отримали лише пораду "звернутись до компетентних органів РФ з порушеного питання безпосередньо або через уповноважену особу".

Український бізнес

Ключова бізнес-одиниця Корецького — завод "Альфатекс" — розташований в Кременчуці на Полтавщині. Це підприємство вважається одним з лідерів з виготовлення комунальної техніки в Україні. За підрахунками розслідування, з 24 лютого 2022 року ця компанія уклала угод майже на 900 мільйонів гривень, посівши друге місце в своєму сегменті.

Ще 2018 року "Альфатекс" купував комплектуючі у російської фірми ТК "Коммаш-Граз", основним замовником якої і сьогодні є російське Міноборони. Крім того, як дізналися журналісти, 2015 року "Альфатекс" був дилером білоруського автотранспортного заводу МАЗ, проте наразі на сайті відсутня можливість замовити техніку з Білорусі. Проте на сайті компанії вказано, що, окрім виробництва власної техніки, "Альфатекс" виступає офіційним дилером кількох іноземних компаній — Socage, KLUBB France, Hidrokon, XCMG, Shacman, Dayun Group.

Серед замовників у Корецького — комунальні підприємства з багатьох населених пунктів України. А от топ-десять виглядає таким чином.

Фото: Скріншот

До речі, журналісти звернули увагу, що найбільшим замовником підприємства Корецького стала державна компанія "Оператор ГТС України", яка, наприклад, у березні торік замовила у Корецького техніку французького виробництва на 58,3 мільйона гривень. Однак замовлення залишилося не виконаним і гроші Корецький не отримав. А от про російський бізнес свого контрагента "Оператор ГТС" начебто не знав, за словами керівника управління корпоративних комунікацій Євгена Бузикіна.

Так само не знав про російські зв’язки свого партнера й інший великий замовник техніки у Корецького — КП "Черкаське експлуатаційне управління автомобільних шляхів" (ЧЕУАШ ) Черкаської міськради. У тендерних документах навіть зазначено, що "Альфатекс" не перебуває під дією економічних санкцій та інших обмежень російського бізнесу в Україні.

Директор ЧЕУАШ Григорій Заїчко також заявив NGL.media, що компанію "Альфатекс" перевірили за допомогою сервісу YouControl і не знайшли там зв’язків з Росією. Як підкреслюють журналісти, це надто дивно, бо відразу на головній сторінці компанії в YouControl вказано, що вона має ймовірний зв’язок з країною-агресором.

Микола Корецький і його 23-річний син Максим у головних уборах з радянською зіркою. Невідомо, чи змінились їхні з сином ідеологічні уподобання після російського вторгнення, але Корецький все ще не видалив цю фотографію з Facebook Фото: Facebook

Нагадаємо, Фокус писав, що п'ятий президент України Петро Порошенко оскаржуватиме у суді відмову прикордонників випустити його за кордон на зустріч з угорським прем'єром Орбаном.