Люди сидять на дахах: села біля Севастополя пішли під воду через рясні зливи (фото, відео)

Місцеві медіа пишуть, що через велику кількість опадів також підтоплено вулиці у Ялті, а у Керчі шторм розламав купіль для водохресного купання. Окупаційна влада стверджує, що у Севастополі провели часткову евакуацію.

Біля тимчасово окупованого Севастополя внаслідок великої кількості опадів затопило низку сіл. Рятувальники цілу ніч евакуйовували людей із підтоплених будинків. Про це повідомив "губернатор" міста Михайло Развожаєв у своєму Telegram-каналі 19 січня.

Зазначається, що на деяких дорогах відбулися переливи та виноси щебеню, а саме:

Ялта – Севастополь у районі Торопової дачі;

Гончарне – Ялта;

Передове – Широке;

Тилове – Орлине;

Орлине — Голубинка – Широке.

Місцева влада заявляє, що організовано очищення русел річок Бельбек, Кача, Балаклавка та мостових переходів.

За словами Развожаєва, у селищі Сахарна Головка затопило 40 ділянок, на яких 9 будинків. Також підтопило 14 будинків у селі Гончарне та 7 будинків у селі Чорноріччя.

Зазначається, що всього евакуйовано 19 людей, вони розмістилися у родичів. Організовано пункти тимчасового розміщення, які готові приймати постраждалих.

У МНС Севастополя кажуть, що з вечора у населених пунктах випала третина місячної норми опадів. Наразі тривають роботи з усунення наслідків негоди.

Російські Telegram-канали повідомляють, що у деяких будинках затопило перший поверх, відтак люди чекали на порятунок на другому поверсі, або на дахах.

Варто додати, що велика кількість опадів випала і в інших населених пунктах тимчасово окупованого півострова. Так, російські медіа пишуть, що у Ялті за 12 годин випало 44 мм рясних опадів та дощ не припиняється.

Два будинки підтопило на вулиці Єкатерининська, а ще два – на Південнобережному шосе. На вул. Садовій обвалилася підпірна стіна. Російські медіа повідомляють, що прокуратура розпочала перевірку за фактом руйнування підпірної стіни.

Фото: Соцмережі Фото: Соцмережі

Мешканці жаліються, що близько 20 куб. м ґрунту сповзло та придавило автомобіль. У деяких районах навіть впали дерева.

Окрім того, у Керчі шторм розламав купіль для водохресного купання, який стояв на міській набережній. Його знесло в море і розламало. Через шторм у місті скасували традиційні водохресні обмивання.

Фото: Соцмережі

Нагадаємо, наприкінці листопада через шторм в Криму затопило населені пункти. Частина тимчасово окупованого півострова залишилася без електроенергії. Через вітер у Криму попадали дерева та деякі стовпи електропередач.

Окрім того, 18 січня у багатьох населених пунктах повідомляли про перебої з електропостачанням. Світло зникло у багатьох населених пунктах. Зазначалося, що причиною блекауту стало аварійне відключення в мережах Кримської енергосистеми.