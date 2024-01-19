Поліція показала кадри затримання Мазепи на кордоні: його звинувачують у заволодінні землею (відео)

За версією слідства, фігуранти здійснили оборудку і незаконно заволоділи землями водного фонду вздовж Київської дамби, частиною території лівобережної захисної греблі "Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС". Серед них виявилися засновник інвестиційної компанії, його брат, будівельники, довірені особи, співробітники обласного управління держгеокадастру та інші особи.

Національна поліція Київської області затримала засновника інвестиційної компанії та ще трьох людей, яких підозрюють у махінаціях із земельними ділянками вздовж Київської дамби. Про це 19 січня повідомили у пресслужбі відомства та опублікували фото із затримання на кордоні власника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи.

Слідство виявило, що понад двадцять осіб, кожен з яких мав чітко визначену роль, були учасниками злочинної змови. У листопаді минулого року вже вісім учасників цієї організації вже отримали підозри.

Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція

Ігоря Мазепу затримали на кордоні — у чому його підозрюють

За даними слідства, фігуранти здійснили оборудку і незаконно заволоділи землями водного фонду вздовж Київської дамби, частиною території лівобережної захисної греблі "Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС". Серед них виявилися засновник інвестиційної компанії, його брат, будівельники, довірені особи, співробітники обласного управління держгеокадастру та інші співучасники.

Понад 7 гектарів землі водного фонду вздовж Київської дамби між селами Хотянівка та Лебедівка було незаконно передано з державної власності в приватну, імовірно для садівництва. Багато одержувачів, здебільшого студенти столичних навчальних закладів, були ошукані та погодилися на пропозицію через скрутну фінансову ситуацію. Їх знаходили через соціальні мережі та за винагороду переконували поставити підпис на документах.

За подальшою схемою, захоплені ділянки продавалися великим забудовникам, які будували на них котеджні селища замість обіцяних садів. Підозрювані, діючи на замовлення забудовників, провели фіктивну угоду із землею. Щоб уникнути складних процедур отримання дозволів на будівництво, вони оформляли технічні паспорти з підробленими даними. Згідно з документами, будови були зведені господарським способом у 1991 році. Ці махінації дозволяли зареєструвати право власності на нерухомість без відповідних дозволів, стверджують правоохоронці.

18 січня оперативники Управління стратегічних розслідувань у Київській області спільно з ДБР та Офісом Генерального прокурора затримали засновника інвестиційної компанії під час спроби перетнути кордон України з Польщею. Брат бізнесмена (Юрій Мазепа) і ще двоє фігурантів також були затримані правоохоронцями.

В офісах компанії та за місцями проживання фігурантів проводять процесуальні заходи і розглядають питання про висунення обвинувачень. Дії підозрюваних кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України, включно зі створенням і керівництвом злочинним угрупуванням, незаконною приватизацією державного майна та легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом. За ці злочини фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, про затримання бізнесмена Ігоря Мазепи стало відомо 18 січня. Затримання відбулося о 15:00 на КПП "Медика-Шегині" в момент, коли бізнесмен мав намір виїхати за кордон.

Також Фокус детально у своєму матеріалі розповідав про затримання Ігоря Мазепи і нагадував факти з біографії інвестиційного банкіра.