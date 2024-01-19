До -15 градусів вдень: синоптики розповіли про різке похолодання на вихідних (карта)

З 24 січня очікується потепління, проте вже з 28 січня до України прийде ще одне похолодання, розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

В Україні очікується різке похолодання на вихідних. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у своєму Facebook.

Прогноз погоди 20 січня

"Найближчими днями в Україні похолоднішає. У ніч на цю суботу температура повітря становитиме -2-8 градусів, на крайній півночі місцями до -10 градусів. На півдні та південному сході 0+4 градуси", — сказала Наталка Діденко.

Вона зазначила, що в суботу у більшості областей очікується від 3 градусів морозу до 1 градусу тепла, тепло буде на південному сході, Запоріжжі, Донеччині та Луганщині — від +2 до +4 градусів. Також синоптикиня прогнозує мокрий сніг, місцями з дощем у центральних областях, на півдні та південному сході. На півночі та заході України буде без істотних опадів, а в західних областях ймовірні сонячні прояснення.

Синоптики Укргідрометцентру повідомили, що в суботу буде хмарно з проясненнями. Зокрема, в південній частині, східних та Дніпропетровській областях очікується мокрий сніг та дощ, подекуди можливі налипання мокрого снігу та ожеледь.

Температура повітря вночі та вдень буде від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла, в Криму від 2 до 7 градусів тепла. На решті території вночі буде помірний, у західних областях місцями невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Температура повітря вночі від 3 до 8 градусів морозу, в Карпатах від 10 до 15, а вдень від 0 до 5 градусів морозу. Очікується північно-західний та західний вітер, 7-12 метрів за секунду.

Прогноз погоди 20 січня

Прогноз погоди в Києві та області 20 січня

Наталка Діденко 20 січня в Києві прогнозує відсутність опадів, очікується похолодання — вночі від -4 до -6 градусів, вдень від -1 до -3 градусів. На дорогах буде ожеледиця.

Прогноз погоди 21 січня

У неділю переважатиме холодна погода, серйозних опадів не очікується, розповідає синоптикиня Наталка Діденко. Проте можливий невеликий сніг у Полтавській, Дніпропетровській, Черкаській областях та у Кропивницькому з районами.

Коли в Україні потепліє

Також Наталка Діденко зазначила, що з 24 січня в Україні очікується підвищення температури повітря. Тоді як наступне похолодання прийде з 28 січня.

Раніше Фокус писав, що примерзла земля сприяє кращим маневрам механізованого компонента на фронті. Крім цього, при поганих погодних умовах, російська піхота знижує інтенсивність атак.