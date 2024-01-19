Ексміністр оборони Резніков повертається до юридичної практики: його право як адвоката поновлено

Займатися адвокатською практикою у правовому полі України Олексій Резніков може вже з 16 січня 2024 року.

Колишній міністр оборони України Олексій Резніков вирішив знову повернутися до адвокатської практики. Про це повідомляється на сайті Національної асоціації адвокатів України.

Як зазначає асоціація, право на заняття адвокатською діяльністю Олексія Резнікова поновлено згідно з п. 1 ч. 4 ст. 31 Закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" з 16 січня цьогоріч на підставі його заяви. Відповідні зміни внесені до особистої картки адвоката в Єдиному реєстрі адвокатів України.

Олексій Резніков-адвокат — що відомо

Резніков розпочав свою адвокатську кар'єру ще у 1994 році і до роботи в уряді обіймав різні посади в юридичних фірмах та адвокатських об'єднаннях.

У квітні 2014 року на позачерговому З'їзді адвокатів України в Одесі його було обрано одним із трьох членів Вищої ради юстиції за квотою адвокатури.

Призупинив Резніков своє право виступати як адвокат у березні 2020 року, після призначення до Кабінету Міністрів на посаду віцепрем‘єр-міністра України — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

3 листопада 2021 року Верховна Рада України звільнила його з цієї посади, призначивши наступного дня на посаду міністра оборони України.

5 вересня 2023 року парламент прийняв відставку Резнікова з цієї посади, а вже 6 вересня міністром оборони України став Рустем Умєров.

Нагадаємо, Фокус писав, що відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони підтримали не всі народні депутати, хоча "за" проголосувала переважна більшість.