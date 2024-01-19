Одного з підозрюваних у справі Мазепи вже помістили під арешт, — ЗМІ

За даними журналістів, співробітник Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру перебуває під вартою з грудня 2023 року.

Один із фігурантів справи про махінації із земельними ділянками вздовж Київської дамби, організатором якої, за даними Державного бюро розслідувань, є бізнесмен Ігор Мазепа, уже перебуває під арештом. Про це пише "РБК Україна" з посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що йдеться про співробітника Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру. За інформацією ЗМІ, він перебуває у слідчому ізоляторі ще з грудня минулого року.

Як зазначають журналісти, у ДБР згадували про те, що до справи Ігоря Мазепи мають стосунок чиновники Держгеокадастру.

Справа Мазепи: що відомо

У середу, 18 січня, о 15:00 на КПП "Медика–Шегині" правоохоронці затримали власника компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час спроби виїхати за кордон. ЗМІ повідомили, що співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшук у київському офісі бізнесмена.

За даними медіа, причина обшуку — порушення під час отримання права на землю на будівництво котеджного містечка Goodlife Park у Вишгородському районі Київської області.

ЗМІ також пишуть, що співробітники ДБР нібито проникли в офіс Concord Capital, зламавши двері, без попереднього судового дозволу на проведення слідчих дій. Також повідомляється, що адвокати Мазепи були позбавлені можливості брати участь у процесуальних діях.

Затримання Ігоря Мазепи Фото: Нацполіція Затримання Ігоря Мазепи Фото: Нацполіція

У поліції уточнили, що учасниками злочинної змови були понад двадцять осіб, кожен з яких мав чітко визначену роль. У листопаді минулого року вісім фігурантів уже отримали підозри.

За даними слідства, згадані особи незаконно заволоділи землями водного фонду вздовж Київської дамби, частиною території лівобережної захисної греблі "Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС". Серед них виявилися засновник інвестиційної компанії, його брат, будівельники, довірені особи та співробітники обласного управління Держгеокадастру.

Правоохоронці наголосили, що в такий спосіб понад 7 гектарів землі водного фонду вздовж Київської дамби між селами Хотянівка та Лебедівка незаконно передали з державної власності в приватну, імовірно для садівництва. Захоплені ділянки продавалися великим забудовникам, які будували на них котеджні селища замість обіцяних садів.

Нагадаємо, 19 січня радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян пояснила, чому сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який є фігурантом у справі із закупівлями для ЗСУ, не могли раніше затримати.