Гурт Intermezzo заявив про викрадення і побиття соліста працівниками ТЦК: реакція поліції (фото)

У поліції повідомили, що медичні фахівці не знайшли слідів побиття на тілах музикантів.

Двоє музичних виконавців, Андрій Дулецький і Володимир Білик, які є вокалістами гурту Intermezzo, заявили, що їх незаконно затримали і побили співробітники військкомату в Чернівцях. Водночас поліція заявляє, що лікарі не виявили слідів побиття на їхніх тілах. Про це повідомила речниця поліції Чернівецької області Кароліна Маришева в коментарі виданню "Суспільне".

Так, музиканти описали події, що відбулися вранці 16 січня в Чернівцях, коли, за їхніми словами, співробітники ТЦК зупинили їх. Потім виконавців посадили в автомобіль, у якому був присутній представник поліції. Протягом кількох годин вони пройшли ВЛК, відвідали лікарню, а після одного з них нібито побили представники ТЦК.

Водночас речниця поліції Чернівецької області Кароліна Маришева повідомила, що до ГУНП дійсно надходило кілька повідомлень. Зокрема, заявник, 25-річний житель Сумської області, повідомив, що його товариша проти волі везуть у місто Сторожинець.

Туди вирушила слідчо-оперативна група. А їм працівники ТЦК надали документи, які передбачають законні підстави доправлення 26-річного жителя Вінницької області до центру навчання.

Пізніше до поліції знову звернулися зі скаргою на побиття від представників прикордонної служби. Однак після опитування чоловіків та огляду лікарів виявити це не вдалося, кажуть у поліції.

Гурт Intermezzo звинуватив ТЦК у Чернівцях у побитті та викраденні

У Чернівцях 16 січня працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) затримали 25-річного Андрія Дулецького та 24-річного Володимира Білика, вокаліста музичного гурту Іntermezzo.

Група Intermezzo заявила про викрадення свого соліста працівниками ТЦК

Дулецький і Білик звинувачують працівників ТЦК і СП у побитті. За їхньою заявою, на них напали, завдаючи ударів по голові та колінах, водночас поліція, яка була присутня на місці, не вжила жодних заходів щодо запобігання цій події.

Реакція ТЦК на звинувачення Intermezzo

Керівниця служби зв'язків із громадськістю Чернівецького ТЦК і СП Тетяна Гайдащук заявила в коментарі для "Еспресо", що дії співробітників ТЦК вважаються законними.

"Військовослужбовці ТЦК і СП перевірили документи. Громадянин є військовозобов'язаним, який повинен був самостійно з'явитися в ТЦК і виконати свій військовий обов'язок", — заявила Гайдащук.

Згідно із заявою представника, музиканта призвали на військову службу, він пройшов ВЛК (військово-лікарська комісія), але вирішив не підкорятися і самовільно залишив команду під час направлення на навчальний центр.

"Про вчинення кримінального правопорушення буде повідомлено відповідний правоохоронний орган. Військовослужбовці ТЦК і СП діяли в межах закону", — додали в ТЦК.

Нагадаємо, що в Україні засудили чоловіка за ухилення від мобілізації. Він стверджує, що його побили працівники ТЦК.