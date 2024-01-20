До липня 2024 року: у США розповіли про початок вступу України в НАТО (відео)

Відповідна пропозиція від Вашингтона може надійти на 75-річчя Північноатлантичного Альянсу, розповів керівник окружного відділення Республіканської партії штату Нью-Йорк Борис Пінкус.

Керівник окружного відділення Республіканської партії штату Нью-Йорк Борис Пінкус заявив, що Україні можуть запропонувати розпочати процес входження до НАТО у липні 2024 року. Про це він повідомив в ефірі "Київ 24".

"Є хороша новина, вона полягає в тому, що Захід, перш за все Америка, націлені на те, щоб до липня цього року зробити пропозицію Україні розпочати процес входження до НАТО", — сказав Борис Пінкус.

Таку пропозицію може зробити Вашингтон на 75-річчя Північноатлантичного Альянсу.

З його слів, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн постійно говорить про те, що Україна вже чимало зробила на шляху до просування вступу до Європейського Союзу. Він наголосив, що у зв'язку з цим не потрібно сидіти склавши руки, оскільки робота повинна продовжуватися.

Також він розповів, що західні ЗМІ "хворі на ідею" швидше закінчити війну, посадити президента України Володимира Зеленського за стіл переговорів з російським президентом Володимиром Путіним. Зокрема, обмежитися тими територіями, які наразі підконтрольні Україні, а до питання про ті, які окуповані наразі, — "колись повернутися". Борис Пінкус зауважив, що наростає ліволіберальна хвиля, особливо в США. Це відбувається через те, що американці хочуть, аби Джо Байден до виборів заявив про мир, а саме змусивши Ізраїль припинити воювати з ХАМАС та закінчити російсько-українську війну.

Нагадаємо, 20 січня стало відомо, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує заявити Денису Шмигалю, що країна не підтримає шлях Києва до НАТО. З його слів, це "основа для третьої світової війни".

20 січня дипломат, експерт із міжнародних відносин Руслан Осипенко повідомив, що нерішучість НАТО лякає Захід. Він наголосив, що головним ворогом Альянсу є невпевненість у реалізації стратегії, яку вони прийняли.