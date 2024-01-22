Зеленський внесе до ВР законопроєкт про подвійне громадянство: хто зможе його отримати (відео)

Ухвалення законопроєкту дозволить мати громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу.

В Україні стане можливим подвійне громадянство. Про це 22 січня у своєму зверненні до українців з нагоди Дня соборності сказав президент України Володимир Зеленський.

"Всі, у чиїх жилах тече українська кров і в чиїх грудях б’ється вільне серце. Українці за походженням, які давно довели, що є українцями за духом. І після багатьох років очікування вони нарешті мають стати українцями й за паспортом. На законодавчому рівні. Сьогодні я вношу у Верховну Раду України ключовий законопроєкт, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства", – сказав він.

За словами президента, завдяки ухваленню законопроєкту всі етнічні українці та їхні нащадки зможуть мати громадянство України.

"Всі, хто в періоди різних хвиль еміграції вимушено залишив рідну землю, опинившись у Європі, США, Канаді, країнах Азії, Латинської Америки. Всі, хто допомагає нам попри сотні й тисячі кілометрів від рідної землі. Іноземні добровольці, які стали на захист України, усі, хто воює за свободу України, як за рідну Батьківщину. І Україна стане для них такою", – заявив Зеленський.

Він також зазначив, що сьогодні підписав указ "Про історично населені українцями території Російської Федерації" і назвав це "поверненням правди про історичне минуле заради українського майбутнього".

Нагадаємо, що росіяни почали масово подавати документи на те, щоб отримати паспорт Молдови. Влада не встигає обробляти нові заявки.

Раніше повідомлялося, що голова МЗС Дмитро Кулеба підтримав ідею подвійного громадянства в Україні. За його словами, ідея наявності двох паспортів має стати елементом державної політики, яка продемонструє силу українських документів у світі.