На 20-30%: за час війни вулична злочинність знизилася, у поліції назвали причину

За словами глави Нацполіції Івана Виговського, у зв'язку із запровадженням комендантської години та активною діяльністю поліції на вулицях, зменшилася кількість скоєних злочинів, проте загальна кількість правопорушень зросла.

Рівень злочинності в Україні за час війни не зріс, але змінився характер правопорушень. Про це розповів голова Національної поліції України Іван Виговський в інтерв'ю агентству "РБК-Україна".

Як комендантська година вплинула на вуличну злочинність

За словами Виговського, вулична злочинність знизилася на 20–30%. Це пов'язано з комендантською годиною та посиленням присутності поліції на вулицях.

"Ми все одно так чи інакше дивимося щодо кількості злочинів на 10 тисяч населення. Звичайно, цей показник у великих містах і областях більший, ніж у маленьких регіонах. Це закономірність", — пояснив Виговський.

Загальна кількість злочинів зросла через війну

Водночас голова Нацполіції зазначив, що зросла загальна кількість злочинів, включно з реєстрацією тяжких та особливо тяжких. Це пояснюється змінами в законодавстві у зв'язку з воєнним станом.

"Раніше прості крадіжки кваліфікувалися як нетяжкі злочини, а зараз вони кваліфікуються як вчинені в умовах війни, і вже є тяжкими. По-друге, під час війни ми документуємо воєнні злочини", — розповів Виговський.

З початку війни було задокументовано понад 111 тисяч таких злочинів.

Також зросла кількість латентних злочинів, тобто тих, які поліція виявляє самостійно. Це насамперед незаконний обіг наркотиків, зброї та вибухівки.

У контексті побутової злочинності кількість звернень за випадками домашнього насильства збільшилася, але це пов'язано з поліпшенням зворотного зв'язку і допомоги поліції в таких ситуаціях, зазначає Виговський.

Що стосується злочинів, які скоюють військові, то їхня кількість також зросла, але в масштабах загальної злочинності вона незначна, каже голова Нацполіції.

"Розуміємо, що будемо робити після війни. У МВС запроваджено концепцію "Безпечне середовище", де передбачено всі кроки, як ми будемо забезпечувати правопорядок. Також необхідно максимально працевлаштувати військових, які будуть демобілізовані", — додав Виговський.

Нагадаємо, за 2023 рік правоохоронці затримали 41 394 особи в Києві, які порушили комендантську годину. Патрулі мають право перевіряти посвідчення особи, які підтверджують громадянство України або спеціальний статус осіб.

Нагадаємо також, що наприкінці жовтня 2023 року на розгляд Верховної Ради внесли законопроєкт, згідно з яким передбачають ввести відповідальність для порушників комендантської години.