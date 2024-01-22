Зеленський вніс до Ради законопроєкт про множинне громадянство: навіщо це потрібно

На сайті парламенту зазначено, що голова держави оголосив законопроєкт терміновим.

Проєкт закону про множинне громадянство, ініційований президентом України Володимиром Зеленським, було зареєстровано у Верховній Раді 22 січня, як повідомляють на офіційному сайті парламенту.

Законопроєкт, що дістав назву "Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України", був оголошений головою держави терміновим, зазначено на сайті парламенту.

Що говорив Зеленський про закон про множинне громадянство

Президент Володимир Зеленський раніше зазначив, що запропонований закон про множинне громадянство дасть змогу етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн, за винятком Росії, мати громадянство України. Зеленський наголосив, що закон стосується всіх, хто змушений був покинути Україну в періоди еміграції та опинився в різних куточках світу, включно з Європою, США, Канадою, країнами Азії та Латинської Америки, а також усіх, хто активно підтримує Україну, попри відстань.

Президент наголосив, що закон орієнтований на всіх, хто стоїть на захисті України, включно з іноземними добровольцями, які борються за свободу країни. Зеленський висловив упевненість, що Україна стане для них справжнім домом, а громадянство символізуватиме не просто туристичний статус, а приналежність до країни.

Множинне громадянство означає, що людина визнається громадянином двох або більше держав. Разом з тим, стаття 4 Конституції України стверджує принцип єдиного громадянства в країні.

Раніше повідомлялося, що голова МЗС України Дмитро Кулеба підтримав ідею подвійного громадянства в Україні. За його словами, ідея наявності двох паспортів має стати елементом державної політики, яка продемонструє силу українських документів у світі.

Нагадаємо також, що у вересні 2021 року президент Володимир Зеленський обіцяв запровадити подвійне громадянство в Україні. Тоді він зазначав, що ситуація із законом про подвійне громадянство складна, оскільки деякі українці живуть у країнах, які не є друзями України.