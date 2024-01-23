Годують "дохлою" худобою: притулок на Київщині звинувачують у жорстокому поводженні з тваринами

Поліція відкрила кримінальне провадження, а волонтери вже забрали кількох тварин через відсутність умов для їхнього проживання. Керівництво притулку у соцмережах запевняє, що незабаром "проллє світло" на ситуацію.

В Київській області правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами у притулку в Броварському районі. Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в Київській області.

"До поліції звернулися громадяни та повідомили про те, що в одному із притулків на Київщині в неналежних умовах утримують тварин. Крім того, поліцейські під час моніторингу соцмереж виявили публікацію про можливе знущання над тваринами в тому ж притулку. На місце події виїхали слідчо-оперативної групи для документування даної події", — проінформували у поліції.

Хаскі з цуценятами

Зазначається, що за фактом жорсткого поводження із тваринами відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 ККУ.

Український актор, волонтер та зоозахисник Олексій Суровцев в своєму фейсбуку повідомив, що йдеться про притулок DOG HELP UKRAINE, де він особисто побував, і розповів, що був шокований умовами утримання там тварин. Зокрема, він відзначив, що тварини перебувають фактично на холоді, або ж на коротких цепах. Більшість з них нестерилізовані та не мають документів.

Притулок для тварин

"Годують кістками (від цього собаки помирають) і дохлою худобою. Я бачив двох недоїдених кіз, які просто лежали, не оброблені і невідомо від чого померли. Корма, які надають їм волонтери, зникають у невідомому напрямку. Хаскі, яка народила ввечері, лежить з малими цуценятами просто на бетоні, на морозі. Продовжувати цей список можна безкінечно. Більшість цих пунктів попадають під "жорстоке поводження з тваринами", — написав Суровцев.

Він заявив, що хаскі з цуценятами забрали, а також іншу вагітну собаку породи ротвейлер.

"Прошу всі зоозахисні організації долучитися. Безкоштовну стерилізацію всім я організую. Тварин там дуже багато", — написав волонтер.

У притулку DOG HELP UKRAINE заяви волонтера заперечують. Кажуть, що собаки не голодують і мають достатньо місця для вигулу.

"Ось собаки яких Суровцев знімав через вікно. За день погладшали. Чесно приїдьте та подивіться! Це — вигульний майданчик, тут собаки не живуть. Козу добра душа привезла, а працівник-бовдур відтяг її туди щоб на вулиці не лежала. А вранці на вигул запустили собак. Подано під хорошим соусом тільки правди 10%. Нам приховувати нічого, сьгодні-завтра ми напишемо, хто, що і чому і проллємо світло на цілоспрямоване знищення притулку та цькування", — йдеться в повідомленні на сторінці притулку.

Нагадаємо, що в ніч проти 24 вересня, близько опівночі, у Києві невідомі підірвали будинок для котів, так звану "Котобазу". Повідомлялося, що майже усі тварини загинули, окрім кількох кошенят. Їх доправили до реанімації.