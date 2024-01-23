Пропонував залишити біженців без допомоги: Лещенко заявив про "токсичні інтерпретації" його слів

Радник керівника Офісу президента подякував українцям, "які живуть, творять та платять податки" на території країни. Екснардеп звернувся й до людей, які "влаштували черговий спалах ненависті", й зазначив, що їм "ніхто дякувати не буде".

Радник керівника Офісу президента України та екснардеп Сергій Лещенко, який нещодавно висловив думку про те, що європейським країнам слід призупинити допомогу українським біженцям з метою заохочення їхнього повернення на Батьківщину, поскаржився на "токсичну інтерпретацію" його слів. Про це колишній депутат Верховної Ради написав у своєму Telegram-каналі.

У дописі, який Лещенко оприлюднив у вівторок, 22 січня, він вирішив подякувати українцям, "які живуть, творять та платять податки в Україні".

"Це вже допомога Україні, це наша економіка, це наш ВВП, а значить — це кошти нашим військовим. Подяка яким від мене безмежна", — наголосив екснардеп.

Окрім того, радник керівника Офісу президента подякував й українцям за кордоном, "які працюють, пересилають кошти додому, не забувають національну культуру та донатять на потреби війська". Водночас Лещенко підкреслив, що "є лише одна Україна — тут, куди ми всі маємо повернутись і повертаємось".

Також колишній народний депутат звернувся й до людей, які "влаштували сьогодні черговий спалах ненависті" й заявив, що їм "ніхто дякувати не хоче і не буде".

"Ті, хто почав моїм словам давати токсичні інтерпретації або взагалі вигадувати дурість. Тим, хто намалював яскраві картинки з цитатами, висмикуючи мої слова з контексту. Тим, хто роками живе примножуючи хіба що хейт та переводить будь-яку дискусію в розвішування ярликів", — каже Лещенко.

Лещенко заявив, що українців у ЄС потрібно позбавити допомоги: деталі

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю швейцарському виданню Tages-Anzeiger екснардеп Сергій Лещенко висловив думку про те, що європейським країнам слід призупинити допомогу українським біженцям, аби заохотити їх повернутися назад.

На думку Сергія Лещенка, українцям, які залишили свою Батьківщину через військові дії, і тим, хто залишився за кордоном, стає дедалі складніше встановити порозуміння і спілкування.

"Люди, які виїхали з України, ніколи не зрозуміють людей, які залишилися. Я вважаю, що країни, які приймають, повинні припинити підтримку біженців, щоб вони могли повернутися додому", — заявив радник голови ОП.

Нагадаємо, Фокус з'ясував, до чого можуть призвести подібні заяви і що про них думають самі українці за кордоном.