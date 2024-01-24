Зібрали врожай та зварили рекордну кількість цукру: в агрохолдингу "Астарта" підбили підсумки виробничого сезону

Переробний сезон-2023, який тривав 130 днів, став кращим за обсягами переробленої сировини та виробленого цукру за останні 5 років. І це попри війну із РФ та логістичні труднощі.

Астарта завершила сезон цукроваріння 2023.

Загалом п’ять цукрових заводів холдингу переробили 2,7 млн тонн цукрових буряків, вирощених на полях агропромхолдингу та його партнерами-сільгосптоваровиробниками, і виробили з них 377 тис. тонн цукру.

Переробний сезон-2023, який тривав 130 днів, став кращим за обсягами переробленої сировини та виробленого цукру за останні 5 років.

Водночас підбиті підсумки збиральної кампанії пізніх культур 2023.

Агропідприємства холдингу зібрали 200 тис. тонн кукурудзи з урожайністю 10,35 т/га ( +16,2 % до 2022 року) та 2,2 млн тон цукрових буряків з урожайністю 57,61 т/га (+2,6% до 2022 року).

Триваліші терміни збирання врожаю спричинені кількома факторами: складними погодними умовами – рясні та затяжні опади у жовтні-листопаді 2023 призвели до відтермінування збирання врожаю та логістичні труднощі доставки сировини на переробні підприємства, а відтак і збої у ритмічності роботи деяких цукрових заводів та зменшення їх продуктивності. Іншим важливим фактором стало збільшення врожайності пізніх культур — показники врожайності кукурудзи та цукрового буряку стали найвищими за всю історію вирощування культур по холдингу.

Наразі аграрії Астарти продовжують активно готуватися до весняної посівної.