"Особи з радянським менталітетом пред'являють звинувачення": Ігор Мазепа після виходу із СІЗО
За словами бізнесмена, потрібно внести зміни до законодавства, щоб захистити українських підприємців від необґрунтованого тиску.
Власник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа висловив свою позицію після виходу з-під варти під заставу у 21 мільйон гривень. У своїй заяві він відкинув звинувачення на свою адресу і висловив подяку президенту Володимиру Зеленському за ухвалені рішення щодо тиску на бізнес. Про це пише видання Forbes.
"Відкидаю всі звинувачення, які намагаються пред'явити мені люди з радянським менталітетом, які тимчасово обіймають посади в наших правоохоронних органах", — заявив Мазепа.
Він зазначив, що не повністю задоволений рішенням Апеляційного суду, але висловив подяку суддям за можливість "продовжити боротьбу за справедливість у нормальних умовах, що гарантує принцип змагальності судового процесу".
Мазепа також висловив подяку бізнесу та громадськості за підтримку, але обурився діями представників Держбюро розслідувань та Офісу генерального прокурора. Він звинуватив їх у відновленні практик тиску і рекету, характерних для 90-х років минулого століття.
Власник Concorde Capital висловив вдячність Зеленському за оперативну реакцію на запит бізнесу та ухвалене рішення РНБО з питань економічної безпеки.
"Я розумію, що в нас буде чимало роботи. По-перше, потрібно очистити правоохоронні органи від здирників. По-друге, спільно з владою та бізнесом необхідно внести зміни до законодавства, щоб захистити українських підприємців від необґрунтованого тиску", — зазначив Мазепа.
Бізнесмен закликав усіх підприємців та експертів долучитися до розробки відповідного документа.
Справа Мазепи — що відомо
Нагадаємо, Ігоря Мазепу затримали 18 січня під час перетину кордону, а підозри пов'язані з імовірною організацією схеми протиправного заволодіння землями під гідротехнічними спорудами Київської ГЕС. Рішення про арешт було оскаржено, і заставу зменшено до 21 мільйона гривень, після чого бізнесмен звільнився з-під варти.
19 січня суд обрав запобіжний захід для затриманого: взяття під варту з правом виходу під заставу в розмірі 349 млн 700 тис. грн. При цьому представник обвинувачення пропонував ще більшу заставу — 700 млн грн. Відповідаючи на запитання ЗМІ, підприємець назвав ситуацію "небезпечним прецедентом".
Нагадаємо також, 22 січня стало відомо про надзвичайну подію, яка сталася в заміському будинку Ігоря Мазепи в Чернігівській області. Будівля повністю згоріла — на відео з місця інциденту видно лише почорнілу купу уламків, над якою вився димок.
23 січня стало відомо, що підприємець Ігор Мазепа в повному обсязі сплатив заставу, призначену за підсумками засідання суду 19 січня. Перед цим розмір застави було зменшено у понад десять разів.